«Мистер Бургер» семьи Тебекиных хотели построить в охранной зоне под Белгородом

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
На главной площади в Разумном появилось объявление о строительстве кафе «Мистер Бургер». Местные жители выступили против этой идеи, считая, что подобное заведение не подходит для такого значимого места.
Рядом с Центром культурного развития имени Елисеева начались строительные работы. Сначала все думали, что это ремонт теплотрассы, но потом стало известно, что планируется построить ресторан быстрого питания «Мистер Бургер». Информацию об этом получили жители, увидев паспорт объекта, который был размещен на заборе 29 июня.
Площадь возле Центра культурного развития имеет большое значение для местных жителей. Иван Елисеев, в честь которого назван центр, был основателем совхоза «Разуменский», благодаря которому село Разумное превратилось в поселок городского типа.
Депутат Екатерина Долгова рассказала «Фонарю» о том, что на собрании депутатов был поднят вопрос о приостановке строительства. Было высказано мнение, что «Мистер Бургер» не соответствует градостроительным нормам и не может находиться рядом с мемориалами и зоной отдыха. Кроме того, рядом проходит теплотрасса, которая регулярно нуждается в ремонте и строительство ресторана может затруднить доступ к ней.
«Пусть „Мистер Бургер“ будет где-то еще, а не здесь. Это особое место, у нас тут памятник воинам-освободителям, почётная доска и бюст Ивана Дмитриевича Елисеева», — сказала Екатерина Долгова.
Позже стало известно, что строительство было приостановлено и для кафе «Мистер Бургер» найдут другое место.
ООО «Мистер Бургер» зарегистрировано в Белгороде в 2022 году. Основной вид деятельности — рестораны и кафе. По итогам 2022 года «Мистер Бургер» отчитался об убытке в 1,1 млн рублей.
Совладельцы компании — Полина, Дмитрий и Михаил Тебекины в равных долях. Директор — Дмитрий Прохоров.