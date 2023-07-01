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Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков, заявил военкор Сладков

1 июля 2023, 09:14
Фото: Telegram-канал Александра Сладкова
Киев готовит Сумы и Харьков к сдаче, в связи с чем началась эвакуация предприятий, и противник укрепляет оборону, заявил военный корреспондент Александр Сладков
Сюжет
Харьков

Журналист Александр Сладков утверждает, что Киев подготавливает Сумы и Харьков к сдаче. По его сообщению в Telegram-канале с более чем миллионом подписчиков, в этих городах уже началась эвакуация крупных предприятий, а противник усиливает свою вторую линию обороны.

Об источниках информации и о каких-либо подробностях военный корреспондент не сообщает, но пообещал сделать это позже.

Специальная военная операция на Украине этим летом находится в стадии контрнаступления ВСУ. Украинские войска предпринимают попытки атак на российские позиции практически по всей линии боевого соприкосновения, но натыкаются на ожесточённое сопротивление ВС РФ и несут большие потери.

В конце мая и начале июня диверсионные группы украинских формирований дважды проникали на территорию Белгородской области: 22 мая — в Грайворонском округе, 1 июня — в Шебекинском горокруге. Атаки были отбиты, населённые пункты восстанавливают после серьёзных разрушений от украинского огня.

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#Евгений Грицков#Сумы#Харьков#Киев#Эвакуация#Предприятия#Оборона#Контрнаступление#Александр сладков
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