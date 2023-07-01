Киев готовит к сдаче Сумы и Харьков, заявил военкор Сладков

Журналист Александр Сладков утверждает, что Киев подготавливает Сумы и Харьков к сдаче. По его сообщению в Telegram-канале с более чем миллионом подписчиков, в этих городах уже началась эвакуация крупных предприятий, а противник усиливает свою вторую линию обороны.