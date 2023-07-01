Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Журналист Александр Сладков утверждает, что Киев подготавливает Сумы и Харьков к сдаче. По его сообщению в Telegram-канале с более чем миллионом подписчиков, в этих городах уже началась эвакуация крупных предприятий, а противник усиливает свою вторую линию обороны.
Об источниках информации и о каких-либо подробностях военный корреспондент не сообщает, но пообещал сделать это позже.
Специальная военная операция на Украине этим летом находится в стадии контрнаступления ВСУ. Украинские войска предпринимают попытки атак на российские позиции практически по всей линии боевого соприкосновения, но натыкаются на ожесточённое сопротивление ВС РФ и несут большие потери.
В конце мая и начале июня диверсионные группы украинских формирований дважды проникали на территорию Белгородской области: 22 мая — в Грайворонском округе, 1 июня — в Шебекинском горокруге. Атаки были отбиты, населённые пункты восстанавливают после серьёзных разрушений от украинского огня.