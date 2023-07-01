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Бизнес в беде? Белгородские компании попали под санкции Зеленского

1 июля 2023, 10:29
Фото: 1MI

Зеленский ввёл санкции в отношении пяти белгородских компаний

Президент Украины обновил санкционный список россиян и российских компаний.
Сюжет
Санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций на десять лет в отношении 192 физических и 291 юридического лица, среди которых, в основном, россияне и российские компании.

В санкционный список попали четыре предприятия в Белгородской области.

Это акционерное общество «Союзгидравлика» из Белгорода, занимающееся производством насосов и компрессоров.

Актуальных данных о совладельцах АО в открытом доступе нет. Гендиректор — Сергей Рябчук. По итогам 2021 года выручка компании превысила 844 млн рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей. Данные за 2022 год отыскать не удалось.

Санкции настигли и ООО «СКИФ-М», зарегистрированное на улице Волчанской в Белгороде. Основной вид деятельности — производство инструмента. Владелец и гендиректор — Александр Москвитин.

Третье белгородское предприятие в списке — ЗАО «Сокол-АТС», занимающееся производством средств связи. Актуальных данных о владельцах в открытом доступе нет, генеральный директор — Владимир Андреев.

В санкционный список попало также ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг». Компания создана в 2002 году, отрасль — производство бумаги и картона. Гендиректор — Денис Ковальчук. За 2022 год фабрика отчиталась о выручке в 661 млн рублей и чистой прибыли в 176 млн рублей.

Наконец, санкции настигли и подразделение «ЭФКО», созданное в конце 2021 года. Речь идёт о компании «Транспорт будущего», отрасль которого — производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов.

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#Евгений Грицков#Зеленский#Санкции#Белгородские компании#Украина#Союзгидравлика#СКИФ-М#Сокол-атс#Эфко#Транспорт будущего#СВО#Белгородская область
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