Бизнес в беде? Белгородские компании попали под санкции Зеленского

В санкционный список попало также ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг». Компания создана в 2002 году, отрасль — производство бумаги и картона. Гендиректор — Денис Ковальчук. За 2022 год фабрика отчиталась о выручке в 661 млн рублей и чистой прибыли в 176 млн рублей.