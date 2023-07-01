Бизнес в беде? Белгородские компании попали под санкции Зеленского

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций на десять лет в отношении 192 физических и 291 юридического лица, среди которых, в основном, россияне и российские компании.
В санкционный список попали четыре предприятия в Белгородской области.
Это акционерное общество «Союзгидравлика» из Белгорода, занимающееся производством насосов и компрессоров.
Актуальных данных о совладельцах АО в открытом доступе нет. Гендиректор — Сергей Рябчук. По итогам 2021 года выручка компании превысила 844 млн рублей, чистая прибыль — 54 млн рублей. Данные за 2022 год отыскать не удалось.
Санкции настигли и ООО «СКИФ-М», зарегистрированное на улице Волчанской в Белгороде. Основной вид деятельности — производство инструмента. Владелец и гендиректор — Александр Москвитин.
Третье белгородское предприятие в списке — ЗАО «Сокол-АТС», занимающееся производством средств связи. Актуальных данных о владельцах в открытом доступе нет, генеральный директор — Владимир Андреев.
В санкционный список попало также ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг». Компания создана в 2002 году, отрасль — производство бумаги и картона. Гендиректор — Денис Ковальчук. За 2022 год фабрика отчиталась о выручке в 661 млн рублей и чистой прибыли в 176 млн рублей.
Наконец, санкции настигли и подразделение «ЭФКО», созданное в конце 2021 года. Речь идёт о компании «Транспорт будущего», отрасль которого — производство вертолётов, самолётов и прочих летательных аппаратов.