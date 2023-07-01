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Белый песок и контактный фонтан: как благоустроят Центральный пляж в Белгороде

1 июля 2023, 15:48
Фото: соцсети Валентина Демидова

Центральный пляж Белгорода наполовину готов к сдаче

Реконструкция левого берега пляжа идёт полным ходом, несмотря на дождливую погоду, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

По словам градоначальника, основные проектные решения по реконструкции пляжа уже видны. Строители стараются работать быстро: на сегодняшний день выполнена уже половина запланированных работ.

Работу по благоустройству территории не останавливают, несмотря на дождливую погоду. Это связано с графиком, который не хотят нарушить. Планируют открыть полностью обновлённый пляж 5 августа, ко дню освобождения Белгорода.

Белгородцев будут ждать контактный фонтан, пляж с белым песком, велодорожки, большая детская зона и воркаут-площадка. Подробнее про обновлённое место отдыха в Белгороде можно здесь.

Фото: соцсети Валентина Демидова
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Город#Белгород#Валентин Демидов#Центральный пляж#Благоустройство
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