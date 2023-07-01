Белый песок и контактный фонтан: как благоустроят Центральный пляж в Белгороде

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
По словам градоначальника, основные проектные решения по реконструкции пляжа уже видны. Строители стараются работать быстро: на сегодняшний день выполнена уже половина запланированных работ.
Работу по благоустройству территории не останавливают, несмотря на дождливую погоду. Это связано с графиком, который не хотят нарушить. Планируют открыть полностью обновлённый пляж 5 августа, ко дню освобождения Белгорода.
Белгородцев будут ждать контактный фонтан, пляж с белым песком, велодорожки, большая детская зона и воркаут-площадка. Подробнее про обновлённое место отдыха в Белгороде можно здесь.