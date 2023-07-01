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Белгородский ЦЭБ заплатит штраф за незаконную свалку в Ровеньках

1 июля 2023, 12:50
Фото: 1MI
свалка (фото из архива)
Незаконная свалка твердых коммунальных отходов на площади 800 квадратных метров в Ровеньках вызвала административное дело для «Центра экологической безопасности», который должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и очистить свалку.
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Штраф

Организация «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) из города Белгород будет наказана за нарушение закона о незаконной свалке в Ровеньках. Зафиксировано, что на площади в 800 квадратных метров была создана нелегальная свалка твердых коммунальных отходов.

Расследование прокуратуры Ровеньского района выявило, что ЦЭБ заключил договор с администрацией поселения, в соответствии с которым они арендовали землю для осуществления специальной деятельности. Однако, нарушив условия договора, на этой площади была создана свалка без необходимого разрешения.

Прокурор предупредил генерального директора ЦЭБ о нарушении и потребовал устранить незаконную свалку. Однако предупреждение было проигнорировано, и в результате возбуждено административное дело против организации за повторное нарушение правил обращения с отходами. В соответствии с этим решением, ЦЭБ обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и удалить свалку.

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#Евгений Грицков#Белгородский ЦЭБ#Штраф#Незаконная свалка#Ровеньки#Прокуратура#Аренда земли#Коммунальные отходы#Административное дело#Охрана окружающей среды#Уборка свалки#Белгородская область
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