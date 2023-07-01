Белгородский ЦЭБ заплатит штраф за незаконную свалку в Ровеньках

Прокурор предупредил генерального директора ЦЭБ о нарушении и потребовал устранить незаконную свалку. Однако предупреждение было проигнорировано, и в результате возбуждено административное дело против организации за повторное нарушение правил обращения с отходами. В соответствии с этим решением, ЦЭБ обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и удалить свалку.