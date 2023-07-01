Белгородский ЦЭБ заплатит штраф за незаконную свалку в Ровеньках

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Организация «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) из города Белгород будет наказана за нарушение закона о незаконной свалке в Ровеньках. Зафиксировано, что на площади в 800 квадратных метров была создана нелегальная свалка твердых коммунальных отходов.
Расследование прокуратуры Ровеньского района выявило, что ЦЭБ заключил договор с администрацией поселения, в соответствии с которым они арендовали землю для осуществления специальной деятельности. Однако, нарушив условия договора, на этой площади была создана свалка без необходимого разрешения.
Прокурор предупредил генерального директора ЦЭБ о нарушении и потребовал устранить незаконную свалку. Однако предупреждение было проигнорировано, и в результате возбуждено административное дело против организации за повторное нарушение правил обращения с отходами. В соответствии с этим решением, ЦЭБ обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и удалить свалку.