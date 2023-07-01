Белгородские выпускники могут исправить ошибку в аттестате онлайн

Напомним, аттестаты выпускникам Белгородской области начали выдавать еще в начале июня. Документ о завершении обучения в школе в 2023 году получат около 9500 девятиклассников и около 600 11-классников, которые учились в приграничных районах и не сдавали ЕГЭ и ОГЭ. При поступлении в вуз их ждут вступительные испытания вуза или собеседование.