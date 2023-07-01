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Белгородские выпускники могут исправить ошибку в аттестате онлайн

1 июля 2023, 16:35
Фото: 1MI
Новая возможность появилась на портале «Госуслуги». Если школьник найдёт в аттестате ошибку или опечатку, он может подать заявление в школу об исправлении документа онлайн, рассказали в правительстве Белгородской области.

После получения заявления школа обязана обработать его в кратчайшие сроки и отправить заявителю исправленную версию документа об образовании. О каких именно сроках идёт речь, в релизе не уточняется.

Подать заявление можно на госуслугах по ссылке, сервис называется «Поступление в вуз онлайн». Раньше на обработку подобных обращений уходил целый месяц, что затрудняло абитуриентам поступление в вуз или ссуз.

Напомним, аттестаты выпускникам Белгородской области начали выдавать еще в начале июня. Документ о завершении обучения в школе в 2023 году получат около 9500 девятиклассников и около 600 11-классников, которые учились в приграничных районах и не сдавали ЕГЭ и ОГЭ. При поступлении в вуз их ждут вступительные испытания вуза или собеседование.

Из-за обстрелов дистанционное обучение велось в 284 школах, которые находятся в приграничных районах Белгородской области.

Белгородские выпускники начали получать аттестаты
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Образование#Школьники#Аттестат#Абитуриент#Вуз#Госуслуги
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