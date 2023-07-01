Белгородские выпускники могут исправить ошибку в аттестате онлайн

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
После получения заявления школа обязана обработать его в кратчайшие сроки и отправить заявителю исправленную версию документа об образовании. О каких именно сроках идёт речь, в релизе не уточняется.
Подать заявление можно на госуслугах по ссылке, сервис называется «Поступление в вуз онлайн». Раньше на обработку подобных обращений уходил целый месяц, что затрудняло абитуриентам поступление в вуз или ссуз.
Напомним, аттестаты выпускникам Белгородской области начали выдавать еще в начале июня. Документ о завершении обучения в школе в 2023 году получат около 9500 девятиклассников и около 600 11-классников, которые учились в приграничных районах и не сдавали ЕГЭ и ОГЭ. При поступлении в вуз их ждут вступительные испытания вуза или собеседование.
Из-за обстрелов дистанционное обучение велось в 284 школах, которые находятся в приграничных районах Белгородской области.