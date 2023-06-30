Заточены на успех. Когда сотые доли миллиметра имеют значение

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
— С помощью состязаний мы хотим повысить престиж рабочего ремесла, и, конечно, выявить сильнейших, — отметил главный судья соревнований — начальник УПЗЧ Александр Гайворонский. — Профессия токаря, к сожалению, умирает. В стране недостаточно учебных заведений, которые готовят таких специалистов, мало предприятий, где обучают ребят. Надеемся, профессиональные соревнования с призовым фондом поспособствуют привлечению новых сотрудников, станут стимулом к совершенствованию мастерства.
Опыт и желание
В подразделении трудятся 42 токаря. В основном это опытные сотрудники, которые десятилетиями оттачивали мастерство. Им на смену приходят и молодые ребята, которых обучают токарному делу на рабочем месте.
Один из участников конкурса — 20-летний Иван Сикачёв. В профессии парень только полтора года: утроился на комбинат ещё будучи студентом старооскольского колледжа. Но желание сразиться с профессионалами сильнее скромного опыта.
— Хочу попробовать силы. На победу не рассчитываю, но, конечно, надеюсь, — рассказал Иван. — Сегодня я на одной площадке со своим наставником — Павлом Денисенко. Год назад он учил меня ремеслу, а теперь соревнуюсь с ним в профессиональном умении.
В два этапа
В конкурсе приняли участие десять сотрудников. На первом этапе они прошли испытания на знание производственных инструкций и правил охраны труда и промышленной безопасности. С теорией все справились досрочно.
Второй этап — практика. С помощью жеребьёвки определили, кто на каком станке будет работать. Затем токари получили чертежи и маршрутные карты. Задание разработали специально для испытаний. В одной детали объединили все основные операции: нужно изготовить вал с резьбой, канавкой, конусом и посадочным местом под подшипник.
Счёт на минуты…
На выполнение задания каждому конкурсанту отвели 81 минуту. Сделал быстрее — получи дополнительные баллы. Первым с заданием справился токарь с 40-летним стажем Игорь Супренков. Всего 34 минуты ему потребовалось, чтобы выточить вал.
— Ничего непривычного, — отметил он. — Изо дня в день подобные детали делаем. Сложность только в том, что станок чужой. На моём по-другому резьбу настраиваю, поэтому «замялся».
Интрига дня
И всё же в конкурсе скорость — не главное. Важно попасть в размеры: точность изготовления — сотые доли миллиметра. В течение нескольких часов представители технического отдела и ведущие специалисты подразделения с помощью штангенциркуля, микрометра и калибра замеряли образцы и делали расчёты, чтобы выявить победителей. С учётом всех критериев определили тройку лидеров. Первое место завоевал Евгений Быгушкин, второе — Денис Князьков, третье — Вячеслав Суворов.
Также отметили призёров в дополнительных номинациях. Награду за качество получил Павел Денисенко, за волю к победе отметили Игоря Супренкова, лучшее знание в области ОТиПБ показал Александр Франзен, а Ивана Сикачёва поощрили как молодого специалиста.
В УПЗЧ планируют развивать традицию и организовать ежегодные профессиональные испытания для рабочих и других профессий.