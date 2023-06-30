Заточены на успех. Когда сотые доли миллиметра имеют значение

— Хочу попробовать силы. На победу не рассчитываю, но, конечно, надеюсь, — рассказал Иван. — Сегодня я на одной площадке со своим наставником — Павлом Денисенко. Год назад он учил меня ремеслу, а теперь соревнуюсь с ним в профессиональном умении.