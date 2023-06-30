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Запуск пригородного поезда Белгород — Нежеголь отложили

30 июня 2023, 07:06
Фото: минтранс Белгородской области
Рейс должны были вернуть в расписание 1 июля, о чём стало известно на этой неделе от пресс-службы ЮВЖД. Однако утром 30 июня в региональном правительстве сообщили, что потребуется дополнительная проверка ж/д инфраструктуры на безопасность.

Пригородный поезд Белгород — Нежеголь не запустят 1 июля. В РЖД заявили, что необходимо дополнительно проверить ж/д инфраструктуру на соответствие условиям безопасности.

В связи с этим запуск пришлось отложить. Когда вернётся рейс, пока точно не известно. На время отсутствия поезда дачникам предлагают воспользоваться автобусом Белгород — Графовка.

О том, что планируется вернуть в расписание электричку Белгород — Нежеголь, стало известно на этой неделе. Пригородный поезд отменили в начале июня из-за массированных обстрелов Шебекинского горокруга.

Отметим, что корректировки ожидают пассажиров ещё нескольких маршрутов.

Белгородцев предупредили об изменениях в расписании нескольких пригородных поездов
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#Инна Рогова#Пригородный поезд#Электричка#Отмена#Общество#Белгородская область#Белгород#Нежеголь#Шебекинский горокруг
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