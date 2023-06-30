Запуск пригородного поезда Белгород — Нежеголь отложили

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Пригородный поезд Белгород — Нежеголь не запустят 1 июля. В РЖД заявили, что необходимо дополнительно проверить ж/д инфраструктуру на соответствие условиям безопасности.
В связи с этим запуск пришлось отложить. Когда вернётся рейс, пока точно не известно. На время отсутствия поезда дачникам предлагают воспользоваться автобусом Белгород — Графовка.
О том, что планируется вернуть в расписание электричку Белгород — Нежеголь, стало известно на этой неделе. Пригородный поезд отменили в начале июня из-за массированных обстрелов Шебекинского горокруга.
Отметим, что корректировки ожидают пассажиров ещё нескольких маршрутов.