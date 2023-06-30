Запуск пригородного поезда Белгород — Нежеголь отложили

Рейс должны были вернуть в расписание 1 июля, о чём стало известно на этой неделе от пресс-службы ЮВЖД. Однако утром 30 июня в региональном правительстве сообщили, что потребуется дополнительная проверка ж/д инфраструктуры на безопасность.