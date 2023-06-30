«Запах ладана и громкие молитвы»: белгородцев удивил храм в подвале МКД

Пристройка, сообщили «Белгород №1» жители дома, появилась два года назад. Белгородцы заявили, что строительство с ними никто не согласовывал, документы с разрешением на строительство никто не показывал. В плане дома была предусмотрена одна пристройка за домом, сейчас там находится гараж экс-депутата.