«Запах ладана и громкие молитвы»: белгородцев удивил храм в подвале МКД

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Жители Таврово пожаловались на бывшего депутата горсовета Белгорода Валентину Кирсанову, которая пристроила к многоэтажке частный дом. По словам обратившихся, подвальное помещение она сдала под храм.
Пристройка, сообщили «Белгород №1» жители дома, появилась два года назад. Белгородцы заявили, что строительство с ними никто не согласовывал, документы с разрешением на строительство никто не показывал. В плане дома была предусмотрена одна пристройка за домом, сейчас там находится гараж экс-депутата.
Местные жители жалуются и на храм на цокольном этаже. По мнению белгородцев, помещение находится в аренде нелегально. Жители квартир над храмом жалуются на сильный запах ладана и громкие молитвы.
Сама Валентина Кирсанова заявила каналу, что пристройка и аренда храма законны.