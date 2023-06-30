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«Запах ладана и громкие молитвы»: белгородцев удивил храм в подвале МКД

30 июня 2023, 14:29
Фото: Белгород №1

Белгородцы пожаловались на пристройку и храм в подвале многоэтажки

Частный дом к МКД пристроила бывший депутат горсовета, рассказали жители дома на Заводской, 15а. Жалобу опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

Жители Таврово пожаловались на бывшего депутата горсовета Белгорода Валентину Кирсанову, которая пристроила к многоэтажке частный дом. По словам обратившихся, подвальное помещение она сдала под храм.

Пристройка, сообщили «Белгород №1» жители дома, появилась два года назад. Белгородцы заявили, что строительство с ними никто не согласовывал, документы с разрешением на строительство никто не показывал. В плане дома была предусмотрена одна пристройка за домом, сейчас там находится гараж экс-депутата.

Фото: Белгород №1

Местные жители жалуются и на храм на цокольном этаже. По мнению белгородцев, помещение находится в аренде нелегально. Жители квартир над храмом жалуются на сильный запах ладана и громкие молитвы.

Сама Валентина Кирсанова заявила каналу, что пристройка и аренда храма законны.

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#Жалоба#Пристройка#Храм#Общество#Белгородская область#Алина Харина#Мкд#Депутат
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