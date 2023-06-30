Возраст неравнодушия. Чем сегодня живут молодые сотрудники комбината

— Сколько себя помню, всегда участвовал в спортивной и общественной жизни. Поэтому новые обязанности меня не тяготят. К тому же я не один: у нас отличная команда. Самых активных с этого года решили поощрять не только накануне Нового года, как раньше. Будем подводить итоги каждые шесть месяцев. Ко Дню молодёжи почётные грамоты и денежные премии получили 23 человека.