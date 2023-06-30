Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

Возраст неравнодушия. Чем сегодня живут молодые сотрудники комбината

30 июня 2023, 11:29
Фото: ЛГОК
В начале года совет молодёжи Лебединского ГОКа возглавил слесарь по ремонту автомобилей автотракторного управления Сергей Попов. Накануне Дня молодёжи мы попросили его рассказать о делах и планах объединения.

— Сергей, совет молодёжи комбината накопил немало традиций. Какие из них продолжаете, а что меняете?

— Да, без некоторых событий уже трудно представить общественную жизнь комбината. Это конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!», молодёжный турслёт. Городской квест ко Дню металлурга и вовсе ждёт весь город.

Мы уже изменили формат многих мероприятий. Скажем, участники «А ну-ка, парни!» в этом году демонстрировали богатырскую удаль, перемещая трактор. Перемены ждут и турслёт, но пока сохраню интригу. Уверен, эти три дня лебединцы запомнят надолго. Есть в планах и большое семейное приключение «СемьЯ»: формат семейного квеста понравился лебединцам.

— Ваша команда организует не только развлекательные мероприятия. Какую помощь и кому оказываете?

— В первую очередь поддерживаем пожилых людей, малообеспеченные семьи. В разгар пандемии привозили ветеранам и пенсионерам продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Сейчас совместно с профкомом комбината и Советом ветеранов комбината комплектуем гуманитарную помощь для отселённых с приграничных территорий области. Ежегодно поздравляем с Новым годом малышей из малообеспеченных семей — участники лебединской молодёжки в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек привозят малышам подарки. Сотрудничаем и с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Проводили мастер-классы для воспитанников: мальчишек учили пользоваться оборудованием для прыжков с парашютом, девчонок — делать причёски. По инициативе наших ребят собирали денежные средства и вещи маме-одиночке из Губкина. Она осталась без поддержки близких, но получила нашу помощь.

Также помогаем благоустраивать социальные объекты комбината и города. Традиционно весной проводим субботники в «Лесной сказке» и на базе отдыха «Вместе Парк», накануне Дня Победы приводим в порядок памятники и братские могилы.

— Ребята сами выступают с инициативами или вы их как-то стимулируете?

— Как показывает мой опыт, человек с активной позицией проявляет себя ещё в школе. С возрастом желание реализовать свои задумки только растёт. Одни находят себя в спорте, другие — в совете молодёжи.

Конечно, новичкам, которые только влились в команду, поначалу нужна помощь и поддержка. Со временем они и сами предлагают интересные проекты и акции. Например, провести летний турнир по компьютерной игре FIFA.

— Трудно ли совмещать работу с деятельностью в совете молодёжи?

— Сколько себя помню, всегда участвовал в спортивной и общественной жизни. Поэтому новые обязанности меня не тяготят. К тому же я не один: у нас отличная команда. Самых активных с этого года решили поощрять не только накануне Нового года, как раньше. Будем подводить итоги каждые шесть месяцев. Ко Дню молодёжи почётные грамоты и денежные премии получили 23 человека.

— Остаётся ли время на увлечения?

— Конечно. Увлекаюсь туризмом. Как педагог дополнительного образования комплекса «Перспектива» веду занятия на «Станции юных туристов». На занятиях знакомлю ребят с основами спортивного туризма и ориентирования, ходим в походы, плаваем на байдарках. В этом году инициировал проект в конкурсе «Вместе! С моим городом», и станция получила грант. На эти средства приобретём высокотехнологичное оборудование для проведения соревнований по спортивному ориентированию, чтобы ребята могли продуктивно заниматься, выступать на региональных соревнованиях и показывать достойные результаты.

КСТАТИ

День советской молодёжи учредили в СССР в 1958 году. В России праздник тех, кому от 14 до 35 лет, отмечали 27 июня. С этого года по распоряжению главы государства День молодёжи перенесли на выходной день — последнюю субботу июня.

Металлоинвест реализует проект по созданию беспроводной сети передачи данных на ЛГОКе
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый тренировочный комплекс ЛГОКа повышает безопасность проведения высотных работМеталлоинвест реализует проект по созданию беспроводной сети передачи данных на ЛГОКеНовые грузовые вагоны могут повысить вывозку горной массы из карьера ЛГОКа
#Кристина Семенчук#Лгок#Комбинат#Мероприятия#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов
Сегодня, 10:02
«Уже грабили, не лазьте, ценностей нет»: фото разрушенных квартир в Шебекино
Сегодня, 09:46
«Я таких больше не видела». На улицы Шебекино выходит уникальная трактористка
Сегодня, 07:52
«Запах ладана и громкие молитвы»: белгородцев удивил храм в подвале МКД
Сегодня, 14:29
Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 08:01
Геннадий Бобрицкий обжаловал арест почти спустя месяц после задержания
Сегодня, 11:03