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В России вырастут оклады силовиков и военных

30 июня 2023, 15:01
Фото: 1MI
С октября их оклады увеличатся на 10,5%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Сюжет
Военные

С 1 октября военным и силовикам повысят оклады на 10,5%. Речь идёт об окладах контрактников, призывников, сотрудников Росгвардии, полиции, органов принудительного исполнения, таможни и т. д.

Напомним, что белгородской самообороне начнут платить зарплату за защиту общественного порядка. Деньги перенаправят из фонда возмещения части затрат на работу народных дружин. Глава региона Вячеслав Гладков поручил руководителю администрации губернатора Ивану Будлову подготовить соглашения с обороной для выполнения их функций защиты общественного порядка и возмещение части затрат.

Белгородской самообороне начнут платить деньги за защиту общественного порядка
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#Алина Харина#Зарплаты#Военные#Силовики#Общество#Оклад
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