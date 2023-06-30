В России вырастут оклады силовиков и военных

Напомним, что белгородской самообороне начнут платить зарплату за защиту общественного порядка. Деньги перенаправят из фонда возмещения части затрат на работу народных дружин. Глава региона Вячеслав Гладков поручил руководителю администрации губернатора Ивану Будлову подготовить соглашения с обороной для выполнения их функций защиты общественного порядка и возмещение части затрат.