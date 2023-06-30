В прокуратуре признали проблемы с мусором в Белгородской области

29 июня прошло заседание коллегии прокуратуры области, в ходе которого была дана оценка эффективности прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО. Так, на территории области мусоросортировочные объекты работают в Алексеевском, Губкинском округах, в Белгородском районе. Эксплуатируется 14 полигонов ТКО, при этом в восьми из них процент заполнения оставляет 60% и более.