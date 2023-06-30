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В прокуратуре признали проблемы с мусором в Белгородской области

30 июня 2023, 07:36
Фото: 1MI

Восемь полигонов ТКО в Белгородской области заполнены более чем наполовину

В регионе стало больше отходов производства и потребления, но уровень их утилизации низкий, сообщили в надзорном ведомстве. При этом со стороны местных чиновников иногда выявляется бездействие в решении этих вопросов.

29 июня прошло заседание коллегии прокуратуры области, в ходе которого была дана оценка эффективности прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО. Так, на территории области мусоросортировочные объекты работают в Алексеевском, Губкинском округах, в Белгородском районе. Эксплуатируется 14 полигонов ТКО, при этом в восьми из них процент заполнения оставляет 60% и более.

Зачастую прокуроры фиксируют бездействие администраций муниципальных образований в решении вопросов по обращению с ТКО. Не принимаются меры по обустройству контейнерных площадок, созданию спецплощадок для сбора крупногабаритных отходов, ликвидации несанкционированных свалок.

В ходе проверок выявлено 262 нарушения, в суды предъявлено шесть исковых заявлений, внесено 152 представления. К дисциплинарной ответственности привлечены 82 должностных лица, к административной — 93. По фактам ненадлежащего исполнения законодательства о надзоре внесены представления в управления Роспотребнадзора и экоохотнадзора.

В Белгородской области увеличилось число нелегальных свалок
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#Алина Харина#Свалка#Незаконная свалка#ТКО#Отходы#Прокуратура#Общество#Белгородская область
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