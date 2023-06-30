В двух белгородских сёлах достроили ФАПы

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в сёлах Почаево и Луговка Грайворонского горокруга достроили два фельдшерско-акушерских пункта.
Модульные конструкции укомплектовали необходимой мебелью и медицинским оборудованием. Там же организовали рабочие места для специалистов и установили компьютерное оборудование.
А ещё к новым объектам подвели все инженерные коммуникации и провели работы по благоустройству прилегающей территории. В настоящее время учреждения проходят процедуру лицензирования, чтобы оказывать помощь населению.
В правительстве отметили, что модернизация объектов здравоохранения позволят обеспечить доступность и комфортность получения доврачебной первичной медико-санитарной помощи для местных жителей и улучшить условия труда медиков.