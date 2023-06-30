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В двух белгородских сёлах достроили ФАПы

30 июня 2023, 09:59
Фото: Правительство Белгородской области
Новые модульные конструкции установили в сёлах Почаево и Луговка Грайворонского горокруга. В настоящее время учреждения проходят процедуру лицензирования, сообщили в региональном правительстве.

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в сёлах Почаево и Луговка Грайворонского горокруга достроили два фельдшерско-акушерских пункта.

Модульные конструкции укомплектовали необходимой мебелью и медицинским оборудованием. Там же организовали рабочие места для специалистов и установили компьютерное оборудование.

Фото: Правительство Белгородской области

А ещё к новым объектам подвели все инженерные коммуникации и провели работы по благоустройству прилегающей территории. В настоящее время учреждения проходят процедуру лицензирования, чтобы оказывать помощь населению.

В правительстве отметили, что модернизация объектов здравоохранения позволят обеспечить доступность и комфортность получения доврачебной первичной медико-санитарной помощи для местных жителей и улучшить условия труда медиков.

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#Кристина Семенчук#Фап#Строительство#Нацпроект#Лицензия#Город#Белгородская область#Хорошие новости
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