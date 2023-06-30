В белгородском посёлке 5 июня пропал 47-летний мужчина

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Алексей Васильевич Байбаков пропал в посёлке Северный Белгородского района. Его местонахождение неизвестно с 5 июня.
Белгородец ростом 180 см, худощавого телосложения. У него русые волосы, а глаза — карие. Одет белгородец в чёрную джинсовую куртку и тёмно-синие джинсы.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.