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В белгородском посёлке 5 июня пропал 47-летний мужчина

30 июня 2023, 15:30
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
С тех пор его местонахождение неизвестно. Информацию о пропавшем мужчине разместили в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт».

Алексей Васильевич Байбаков пропал в посёлке Северный Белгородского района. Его местонахождение неизвестно с 5 июня.

Белгородец ростом 180 см, худощавого телосложения. У него русые волосы, а глаза — карие. Одет белгородец в чёрную джинсовую куртку и тёмно-синие джинсы.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"
#Александра Склярова#Пропал#Пропал человек#Лиза Алерт#Происшествие#Белгородский район
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