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В белгородском минздраве сообщили о смерти врача детской областной больницы

30 июня 2023, 12:35
Фото: минздрав Белгородской области
Николай Сниткин

Завотделением гнойной хирургии детской областной больницы скончался в Белгороде

Николай Сниткин умер 29 июня, сообщает минздрав Белгородской области. Более 45 лет он работал в медицине. Его имя внесено на Аллею славы медицинских работников.

29 июня скончался заведующий отделением гнойной хирургии детской областной клинической больницы Николай Сниткин. Большую часть жизни он проработал в этой больнице и вылечил сотни детей.

Николай Антонович более 45 лет спасал жизни детей и оставил важный след в развитии хирургической помощи в регионе. Уделял большое внимание научной работе, стал наставником и учителем для десятков специалистов, которые работают в детской областной клинической больнице и других медицинских организациях нашей страны.
из сообщения минздрава Белгородской области

В 2023 году имя врача занесли на Аллею славы медицинских работников за значительный вклад в развитие здравоохранение области.

Фото: минздрав Белгородской области
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