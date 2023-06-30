В белгородском минздраве сообщили о смерти врача детской областной больницы

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
29 июня скончался заведующий отделением гнойной хирургии детской областной клинической больницы Николай Сниткин. Большую часть жизни он проработал в этой больнице и вылечил сотни детей.
Николай Антонович более 45 лет спасал жизни детей и оставил важный след в развитии хирургической помощи в регионе. Уделял большое внимание научной работе, стал наставником и учителем для десятков специалистов, которые работают в детской областной клинической больнице и других медицинских организациях нашей страны.
из сообщения минздрава Белгородской области
В 2023 году имя врача занесли на Аллею славы медицинских работников за значительный вклад в развитие здравоохранение области.