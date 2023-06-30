В Белгороде снова приостановили продажу имущества оператора троллейбусов

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В Белгороде вновь приостановили торги по продаже имущества троллейбусного депо. Причиной такого решение стало некое письмо от регионального следкома.
Напомним, что начальная цена имущества составляла 145 млн рублей. Торги возобновились 26 июня. В состав лота входили серверная станция, здания, подвесной кран и другое имущество.
Отметим, что некоторые троллейбусы из Белгорода теперь будут работать на улицах Воронежа.