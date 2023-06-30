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В Белгороде снова приостановили продажу имущества оператора троллейбусов

30 июня 2023, 10:21
Фото: 1MI
Торги на 145 млн рублей по продаже имущественного комплекса оператора троллейбусов МУП «Городской пассажирский транспорт» приостановили, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на конкурсного управляющего Владислава Сегедина.

В Белгороде вновь приостановили торги по продаже имущества троллейбусного депо. Причиной такого решение стало некое письмо от регионального следкома.

Напомним, что начальная цена имущества составляла 145 млн рублей. Торги возобновились 26 июня. В состав лота входили серверная станция, здания, подвесной кран и другое имущество.

Отметим, что некоторые троллейбусы из Белгорода теперь будут работать на улицах Воронежа.

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#Алина Харина#Троллейбусы#Депо#Город#Новости Белгорода#Белгород
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