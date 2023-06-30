В Белгороде попробуют построить коллектор без разрушения велодорожки

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Напорный коллектор от улицы Донецкой до очистных сооружений построят без разрушения велодорожки. Техническое задание по проекту уже изменили. В итоге решили прибегнуть к другому способу прокладки трубы — используют метод прокола, позволяющий проводить работы без вскрытия грунта.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, этот метод позволит сохранить существующую инфраструктуру и бережно отнестись к деревьям. За пределы охранной зоны техника выезжать не будет. Работ в выходные дни и в праздники в Сосновке не планируется, чтобы не мешать белгородцам отдыхать и заниматься спортом.
В конце мая глава региона обрушился с критикой на своего заместителя по ЖКХ Константина Полежаева как раз из-за вопроса строительства коллектора. Изначально работы запроектировали так, что пришлось бы демонтировать 550 м велопешеходной дорожки, а ещё 2 тыс. метров повредило бы техникой. При этом денег на восстановление предусмотрено не было. При этом ранее утверждалось, что ущерба инфраструктуре не будет. После этого Гладков заявил Полежаеву, что его должность «на грани».