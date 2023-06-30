В Белгороде попробуют построить коллектор без разрушения велодорожки

В конце мая глава региона обрушился с критикой на своего заместителя по ЖКХ Константина Полежаева как раз из-за вопроса строительства коллектора. Изначально работы запроектировали так, что пришлось бы демонтировать 550 м велопешеходной дорожки, а ещё 2 тыс. метров повредило бы техникой. При этом денег на восстановление предусмотрено не было. При этом ранее утверждалось, что ущерба инфраструктуре не будет. После этого Гладков заявил Полежаеву, что его должность «на грани».