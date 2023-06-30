В Белгороде на аукцион выставили недвижимость бывшего учебного центра Росавтодора

Posted 30 июня 2023, 10:42
Published 30 июня 2023, 10:42
Modified 30 июня 2023, 10:44
Updated 30 июня 2023, 10:44
В Белгороде на аукцион выставили землю площадью 0,7 га и здания общей площадью 7,2 тыс. кв. м. на улице Мичурина, 79е. Это бывший учебный центр Росавтодора. Здесь обустроена площадка в 5,9 тыс. кв. м для вождения.
В районе этого участка расположены частные дома, АЗС, железнодорожные пути. Здесь предлагают обустроить склад, автосервис или использовать имущество под коммерческие цели.
Торги состоятся 4 августа. Начальная цена лота составляет 13,93 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 31 июля.