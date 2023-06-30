Трижды судимая за разборки с мужем белгородка попадёт в колонию по той же причине

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
25 апреля в Ракитянском районе во время застолья поссорились муж и жена. Нетрезвая женщина взяла нож и ударила им супруга в живот. При попытке оттолкнуть жену пострадавший получил ещё один удар ножом.
В результате ссоры мужчина получил колото-резаные раны. Нанесённый его здоровью вред оценили как лёгкий.
Суд назначил женщине наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимую взяли под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.
В прокуратуре также добавили, что женщина ранее была трижды судима за аналогичные преступления в отношении мужа.