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Трижды судимая за разборки с мужем белгородка попадёт в колонию по той же причине

30 июня 2023, 13:03
Фото: 1MI
Женщина ударила супруга ножом после пьяной ссоры. Оказалось, что за подобное её уже трижды судили. Мужчине причинён лёгкий вред здоровью, сообщили в региональной прокуратуре.

25 апреля в Ракитянском районе во время застолья поссорились муж и жена. Нетрезвая женщина взяла нож и ударила им супруга в живот. При попытке оттолкнуть жену пострадавший получил ещё один удар ножом.

В результате ссоры мужчина получил колото-резаные раны. Нанесённый его здоровью вред оценили как лёгкий.

Суд назначил женщине наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимую взяли под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.

В прокуратуре также добавили, что женщина ранее была трижды судима за аналогичные преступления в отношении мужа.

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#Алина Харина#Прокуратура#Суды#Уголовное дело#Нож#Супруги#Происшествия#Белгородская область#Ракитянский район
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