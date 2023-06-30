Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых

Примечательно, что до 2018 году Фуглаев являлся владельцем компании «Трейд-Инвест». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», фирма занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включённых в другие группировки. По итогам 2022 года выручка от продажи организации превысила 3,1 млн рублей, а чистая прибыль — 1,4 млн рублей.