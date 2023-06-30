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Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых

30 июня 2023, 15:15
Фото: 1MI
Всего в Арбитражном суде Белгородской области рассматривается три иска от Сергея Фуглаева. Ответчиками выступают компании, которые, так или иначе, принадлежат семье Фуглаевых.
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Суд

29 июня в суд поступило заявление от Сергея Фуглаева. Ответчиком по делу об экономических спорах по гражданским правоотношениям выступает компания «Трейд-Инвест». Сумма иска составила 5,4 млн рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции.

Примечательно, что до 2018 году Фуглаев являлся владельцем компании «Трейд-Инвест». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», фирма занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включённых в другие группировки. По итогам 2022 года выручка от продажи организации превысила 3,1 млн рублей, а чистая прибыль — 1,4 млн рублей.

В настоящее время организация принадлежит пополам Юлии Алексеевой и Екатерине Фуглаевой.

Также индивидуальный предприниматель Сергей Фуглаев обратился в суд с двумя исками к компании «ТПК „Добрыня“. В первом случае бизнесмен попросил взыскать 40 млн рублей задолженности по договору процентного займа, а во втором — 22,1 млн рублей долга по договору процентного займа.

В обоих случаях в качестве третьего лица привлекали Людмилу Фуглаеву.

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