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«Салют Белгород» уступил «Авангарду» из Курска в первом матче межсезонья

30 июня 2023, 13:17
Фото: группа в ВК «ФК „Салют Белгород“»
29 июня в крытом футбольном манеже имени Владимира Ершова в Белгороде прошёл первый контрольный матч межсезонья. Белгородский «Салют» уступил курскому «Авангарду» со счётом 3:4.
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Футбол

29 июня в Белгороде состоялся первый контрольный матч межсезонья. «Салют» принимал дома курский «Авангард».

В составе белгородской команды голы забили Денис Дёгтев, Андрей Демченко и Дмитрий Малыхин. На счету курской команды — четыре забитых мяча.

Второй матч состоится уже в это воскресенье, 2 июля, в Курске.

Ранее стали известны соперники белгородского футбольного клуба в новом сезоне, который стартует 16 июля. Белгородцы начнут матчи на домашнем поле. «Салют» примет команду «Текстильщик» из Иваново. Вместе с белгородцами в группе «Серебро» соседствуют пермский «Амкар», липецкий «Металлург», таганрогский «Форте».

Белгородский «Салют» начнёт новый сезон матчем с «Текстильщиком» из Иваново
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#Таисия Некрасова#Футбол#ФК «Салют Белгород»#Авангард#Курск#Белгород#Матч#Спорт#Новости Белгорода
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