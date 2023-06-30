«Салют Белгород» уступил «Авангарду» из Курска в первом матче межсезонья

Ранее стали известны соперники белгородского футбольного клуба в новом сезоне, который стартует 16 июля. Белгородцы начнут матчи на домашнем поле. «Салют» примет команду «Текстильщик» из Иваново. Вместе с белгородцами в группе «Серебро» соседствуют пермский «Амкар», липецкий «Металлург», таганрогский «Форте».