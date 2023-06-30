«Салют Белгород» уступил «Авангарду» из Курска в первом матче межсезонья

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
29 июня в Белгороде состоялся первый контрольный матч межсезонья. «Салют» принимал дома курский «Авангард».
В составе белгородской команды голы забили Денис Дёгтев, Андрей Демченко и Дмитрий Малыхин. На счету курской команды — четыре забитых мяча.
Второй матч состоится уже в это воскресенье, 2 июля, в Курске.
Ранее стали известны соперники белгородского футбольного клуба в новом сезоне, который стартует 16 июля. Белгородцы начнут матчи на домашнем поле. «Салют» примет команду «Текстильщик» из Иваново. Вместе с белгородцами в группе «Серебро» соседствуют пермский «Амкар», липецкий «Металлург», таганрогский «Форте».