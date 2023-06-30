Пятеро белгородских выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Белгородской области пять выпускников получили высшие баллы по результатам единого госэкзамена, набрав по 200 баллов за два предмета.
Выпускник Алексеевской СОШ Артём Марченко продемонстрировал высокие результаты по русскому языку и химии. Татьяна Василенко, выпускница Щербаковской средней общеобразовательной школы (Алексеевский горокруг), сдала русский язык и обществознание на 200 баллов.
Карина Клименко, выпускница средней общеобразовательной школы № 20 с углублённым изучением отдельных предметов города Старый Оскол, набрала 200 баллов по русскому языку и литературе.
Дарья Колесникова из Новотаволжанской СОШ им. Героя Советского Союза И. П. Серикова (Шебекинский горокруг) получила наивысшие результаты госэкзамена по русскому языку и химии.
Екатерина Громова, выпускница СОШ № 1 города Строитель Яковлевского горокруга, получила 200 баллов за русский язык и историю.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области 28 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.