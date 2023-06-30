Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Изображение материала

Пятеро белгородских выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

30 июня 2023, 14:43
Фото: 1MI
Школьники Алексеевского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского горокругов сдали два экзамена ЕГЭ на 200 баллов каждый. Об этом сообщает минобразования региона в соцсетях.
Сюжет
ЕГЭ

В Белгородской области пять выпускников получили высшие баллы по результатам единого госэкзамена, набрав по 200 баллов за два предмета.

Выпускник Алексеевской СОШ Артём Марченко продемонстрировал высокие результаты по русскому языку и химии. Татьяна Василенко, выпускница Щербаковской средней общеобразовательной школы (Алексеевский горокруг), сдала русский язык и обществознание на 200 баллов.

Карина Клименко, выпускница средней общеобразовательной школы № 20 с углублённым изучением отдельных предметов города Старый Оскол, набрала 200 баллов по русскому языку и литературе.

Дарья Колесникова из Новотаволжанской СОШ им. Героя Советского Союза И. П. Серикова (Шебекинский горокруг) получила наивысшие результаты госэкзамена по русскому языку и химии.

Екатерина Громова, выпускница СОШ № 1 города Строитель Яковлевского горокруга, получила 200 баллов за русский язык и историю.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области 28 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

Читайте также:
80% белгородских школьников из приграничья выбрали сдавать ЕГЭШкольники ответственно подошли к подготовке к ЕГЭВыпускники из белгородского приграничья могут поступить в вуз тремя способами
В Белгородской области 28 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Узнать подробнее
#Таисия Некрасова#Экзамены#ЕГЭ#Результаты егэ#ЕГЭ 2023#Выпускники#Школа#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Шебекинский горокруг#Яковлевский горокруг#Алексеевский горокруг
Подпишитесь
Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов
Сегодня, 10:02
«Уже грабили, не лазьте, ценностей нет»: фото разрушенных квартир в Шебекино
Сегодня, 09:46
«Я таких больше не видела». На улицы Шебекино выходит уникальная трактористка
Сегодня, 07:52
«Запах ладана и громкие молитвы»: белгородцев удивил храм в подвале МКД
Сегодня, 14:29
Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 08:01
Геннадий Бобрицкий обжаловал арест почти спустя месяц после задержания
Сегодня, 11:03