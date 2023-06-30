Причину массовой гибели пчёл устанавливают в Орловской области

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Россельхознадзор по Орловской и Курской областям опубликовал первые результаты проверки посевов рапса, которые компания «Дано» обработала гербицидами, после чего местные жители пожаловались на гибель 826 пчелосемей. Ведомство установило, что протравливание велось с нарушениями.
Сообщается, что обработка полей проводилась препаратами первого и третьего классов опасности без предупреждения пчеловодов о проводимых работах. Также выяснилось, что агропредприятие не внесло информацию о применении пестицидов на землях сельхозназначения в госсистему «Сатурн» в указанные сроки.
На границах обработанных площадей не были установлены предупреждающие знаки. Лабораторные исследования показали наличие активного вещества лямбда-цигалотрина в образцах зелёной массы. Это вещество является токсичным для пчёл и других полезных насекомых.
В Россельхознадзоре сообщили, что рассматривается вопрос о проведении дополнительной проверки компании «Дано».