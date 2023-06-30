Причину массовой гибели пчёл устанавливают в Орловской области

Сообщается, что обработка полей проводилась препаратами первого и третьего классов опасности без предупреждения пчеловодов о проводимых работах. Также выяснилось, что агропредприятие не внесло информацию о применении пестицидов на землях сельхозназначения в госсистему «Сатурн» в указанные сроки.