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Причину массовой гибели пчёл устанавливают в Орловской области

30 июня 2023, 11:50
Фото: 1MI
Местные жители жаловались на гибель 826 пчелосемей, пишет «Орелtimes».

Россельхознадзор по Орловской и Курской областям опубликовал первые результаты проверки посевов рапса, которые компания «Дано» обработала гербицидами, после чего местные жители пожаловались на гибель 826 пчелосемей. Ведомство установило, что протравливание велось с нарушениями.

Сообщается, что обработка полей проводилась препаратами первого и третьего классов опасности без предупреждения пчеловодов о проводимых работах. Также выяснилось, что агропредприятие не внесло информацию о применении пестицидов на землях сельхозназначения в госсистему «Сатурн» в указанные сроки.

На границах обработанных площадей не были установлены предупреждающие знаки. Лабораторные исследования показали наличие активного вещества лямбда-цигалотрина в образцах зелёной массы. Это вещество является токсичным для пчёл и других полезных насекомых.

В Россельхознадзоре сообщили, что рассматривается вопрос о проведении дополнительной проверки компании «Дано».

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#Пчёлы#Гибель#Общество#Орловская область
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