Послабление по квартплатам и белгородская книга в списке экстремистских: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
До 1 августа жителям Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского не будет начисляться квартплата, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
К этому времени там планируется установить кровлю и окна. Также губернатор напомнил, что для шебекинцев, чьи дома полностью разрушены во время обстрелов, власти построят новое жильё.
Отпечатанная в Белгороде книга «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона признана экстремистским материалом, о чём говорится на сайте Минюста. Книга занимает 5346-ю строчку в списке экстремистских материалов РФ.
Пятью месяцами ранее книгу запретил Октябрьский райсуд.
О задержании белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого стало известно 2 июня.