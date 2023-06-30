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Послабление по квартплатам и белгородская книга в списке экстремистских: итоги дня

30 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
До 1 августа шебекинцам не будут начислять квартплату, Геннадий Бобрицкий обжаловал арест, а книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов.

Квартплата за жильё в Шебекино

До 1 августа жителям Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского не будет начисляться квартплата, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

К этому времени там планируется установить кровлю и окна. Также губернатор напомнил, что для шебекинцев, чьи дома полностью разрушены во время обстрелов, власти построят новое жильё.

Квартплата жителям Шебекинского округа не будет начисляться до 1 августа
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«Евангелие от Елизаветы» — в списке экстремистских материалов

Отпечатанная в Белгороде книга «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона признана экстремистским материалом, о чём говорится на сайте Минюста. Книга занимает 5346-ю строчку в списке экстремистских материалов РФ.

Пятью месяцами ранее книгу запретил Октябрьский райсуд.

Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов
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Бобрицкий обжаловал арест

Белгородский предприниматель Геннадий Бобрицкий обжаловал свой арест 22 июня. Подробности дела неизвестны. 3 июня предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее свой арест обжаловал Владимир Тебекин.

О задержании белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого стало известно 2 июня.

Геннадий Бобрицкий обжаловал арест почти спустя месяц после задержания
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Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов
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