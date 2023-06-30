Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде

Что касается парковок, власти ответили: «Парковочные места не определяются самим проектом „Новая жизнь“, они определяются при разработке проектной документации на многоквартирные дома». При этом в ответе также было сказано, что при сдаче четвёртой очереди строительства парковочное пространство обеспечат в рамках действующего законодательства.