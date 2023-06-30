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Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде

30 июня 2023, 08:01
Фото: 1MI

В правительстве рассказали, как будет решаться вопрос с парковками в Новой жизни

Ранее жители микрорайона Новая жизнь обвинили застройщика в умышленном сокращении парковок. Журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в правительство и Дирекцию ЮЗР.

Ранее мы писали об итогах общественных слушаний, которые прошли 19 июня с жителями микрорайона Новая жизнь. Люди утверждали, что застройщик специально сократил количество парковочных мест при строительстве домов.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в областное правительство и Дирекцию ЮЗР.

Региональные власти ответили, что проект «Новая Жизнь» стартовал в 2017 году. В первый год приёма заявок на участие набрали пайщиков на вторую очередь строительства. Это 15 многоквартирных домов.

Из-за многочисленных запросов жителей в начале 2022 года приняли решение реализовать в микрорайоне пятую очередь строительства многоквартирных домов.

Что касается парковок, власти ответили: «Парковочные места не определяются самим проектом „Новая жизнь“, они определяются при разработке проектной документации на многоквартирные дома». При этом в ответе также было сказано, что при сдаче четвёртой очереди строительства парковочное пространство обеспечат в рамках действующего законодательства.

Парковки будут обустраивать во время строительства улично-дорожной сети микрорайона. Заказчиком выступает мэрия Белгорода. Источник финансирования — бюджетные средства.

Примечательно, что на наш запрос в установленные законом сроки Дирекция ЮЗР не ответила.

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#Парковка#Новая жизнь#Проект#Дирекция ЮЗР#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук
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