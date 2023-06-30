Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Ранее мы писали об итогах общественных слушаний, которые прошли 19 июня с жителями микрорайона Новая жизнь. Люди утверждали, что застройщик специально сократил количество парковочных мест при строительстве домов.
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в областное правительство и Дирекцию ЮЗР.
Региональные власти ответили, что проект «Новая Жизнь» стартовал в 2017 году. В первый год приёма заявок на участие набрали пайщиков на вторую очередь строительства. Это 15 многоквартирных домов.
Из-за многочисленных запросов жителей в начале 2022 года приняли решение реализовать в микрорайоне пятую очередь строительства многоквартирных домов.
Что касается парковок, власти ответили: «Парковочные места не определяются самим проектом „Новая жизнь“, они определяются при разработке проектной документации на многоквартирные дома». При этом в ответе также было сказано, что при сдаче четвёртой очереди строительства парковочное пространство обеспечат в рамках действующего законодательства.
Парковки будут обустраивать во время строительства улично-дорожной сети микрорайона. Заказчиком выступает мэрия Белгорода. Источник финансирования — бюджетные средства.
Примечательно, что на наш запрос в установленные законом сроки Дирекция ЮЗР не ответила.