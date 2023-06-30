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«ОМК-Энергомаш» поощряет сотрудников за профессиональные достижения и волонтёрство

30 июня 2023, 13:20
Фото: Елена Кальницкая
К программе лояльности «Звёздная команда ОМК», которую запустили в год 30-летия Объединённой металлургической компании в 2022 году, присоединились уже более 13 тысяч человек из 28 регионов. Это каждый третий сотрудник компании.

Программа «Звёздная команда ОМК» позволяет руководству дополнительно поощрять коллектив. Например, за развитие компетенций, повышение квалификации, наставничество, реализацию проектов улучшений на производстве, рационализаторскую деятельность. Отмечают и за участие в корпоративных мероприятиях, конкурсах, благотворительных и волонтёрских акциях. За каждую активность организаторы начисляют на специальной платформе виртуальные «звёзды» от ОМК, которые сотрудники копят и могут обменивать на подарки для себя и своих близких. Например, курсы по изучению иностранных языков, подписки на аудиолекции по истории, музыке и кино, онлайн-практикумы от лучших экспертов в разных направлениях культуры, науки, от искусства до астрономии. Есть среди подарков фирменная сувенирная продукция, подарочные сертификаты и многое другое.

Фото: Елена Кальницкая

По запросу сотрудников с этого года в корпоративной программе лояльности появилась возможность направить наколенные «звёзды» на благотворительность. Участники «Звёздной команды ОМК» могут перевести заработанные звёзды благотворительному фонду «ОМК-Участие». Средства направляют на поддержку программы по профилактике социального сиротства. С начала года сотрудники ОМК оформили около 150 пожертвований на сумму более 20 тысяч рублей.

«В год 30-летия в ОМК запустили программу „Звёздная команда ОМК“, юбилейный год завершился, а „Звёздная команда“ осталась. Мы получили много положительных отзывов от сотрудников и решили продлить программу. Для нас это не просто возможность поблагодарить наших коллег за инициативность, за то, что разделяют ценности компании и стремятся к постоянным улучшениям. Мы увидели, что наши коллеги стали активнее повышать свои компетенции с помощью чат-ботов нашего корпоративного университета, проходить электронные курсы по цифровой безопасности, деловому общению, повышать навыки владения офисными программами, больше участвовать в корпоративных спортивных и волонтерских мероприятиях. Мы в ОМК дали сотрудникам дополнительные возможности обучаться и развиваться, а они в ответ совершенствуют свои рабочие процессы, делая их более эффективными. Это наглядно показывает, что развитие — взаимно», — прокомментировала руководитель направления по корпоративной культуре и спецпроектам Ирина Сарычева.

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#Омк#Волонтёры#Поощрение#Звёзды#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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