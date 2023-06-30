«ОМК-Энергомаш» поощряет сотрудников за профессиональные достижения и волонтёрство

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Программа «Звёздная команда ОМК» позволяет руководству дополнительно поощрять коллектив. Например, за развитие компетенций, повышение квалификации, наставничество, реализацию проектов улучшений на производстве, рационализаторскую деятельность. Отмечают и за участие в корпоративных мероприятиях, конкурсах, благотворительных и волонтёрских акциях. За каждую активность организаторы начисляют на специальной платформе виртуальные «звёзды» от ОМК, которые сотрудники копят и могут обменивать на подарки для себя и своих близких. Например, курсы по изучению иностранных языков, подписки на аудиолекции по истории, музыке и кино, онлайн-практикумы от лучших экспертов в разных направлениях культуры, науки, от искусства до астрономии. Есть среди подарков фирменная сувенирная продукция, подарочные сертификаты и многое другое.
По запросу сотрудников с этого года в корпоративной программе лояльности появилась возможность направить наколенные «звёзды» на благотворительность. Участники «Звёздной команды ОМК» могут перевести заработанные звёзды благотворительному фонду «ОМК-Участие». Средства направляют на поддержку программы по профилактике социального сиротства. С начала года сотрудники ОМК оформили около 150 пожертвований на сумму более 20 тысяч рублей.
«В год 30-летия в ОМК запустили программу „Звёздная команда ОМК“, юбилейный год завершился, а „Звёздная команда“ осталась. Мы получили много положительных отзывов от сотрудников и решили продлить программу. Для нас это не просто возможность поблагодарить наших коллег за инициативность, за то, что разделяют ценности компании и стремятся к постоянным улучшениям. Мы увидели, что наши коллеги стали активнее повышать свои компетенции с помощью чат-ботов нашего корпоративного университета, проходить электронные курсы по цифровой безопасности, деловому общению, повышать навыки владения офисными программами, больше участвовать в корпоративных спортивных и волонтерских мероприятиях. Мы в ОМК дали сотрудникам дополнительные возможности обучаться и развиваться, а они в ответ совершенствуют свои рабочие процессы, делая их более эффективными. Это наглядно показывает, что развитие — взаимно», — прокомментировала руководитель направления по корпоративной культуре и спецпроектам Ирина Сарычева.