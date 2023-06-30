«ОМК-Энергомаш» поощряет сотрудников за профессиональные достижения и волонтёрство

«В год 30-летия в ОМК запустили программу „Звёздная команда ОМК“, юбилейный год завершился, а „Звёздная команда“ осталась. Мы получили много положительных отзывов от сотрудников и решили продлить программу. Для нас это не просто возможность поблагодарить наших коллег за инициативность, за то, что разделяют ценности компании и стремятся к постоянным улучшениям. Мы увидели, что наши коллеги стали активнее повышать свои компетенции с помощью чат-ботов нашего корпоративного университета, проходить электронные курсы по цифровой безопасности, деловому общению, повышать навыки владения офисными программами, больше участвовать в корпоративных спортивных и волонтерских мероприятиях. Мы в ОМК дали сотрудникам дополнительные возможности обучаться и развиваться, а они в ответ совершенствуют свои рабочие процессы, делая их более эффективными. Это наглядно показывает, что развитие — взаимно», — прокомментировала руководитель направления по корпоративной культуре и спецпроектам Ирина Сарычева.