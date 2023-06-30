Ограничение движения на одной из улиц Белгорода продлили ещё на месяц

Ограничение движения по улице Пушкарной продлили до 24 июля. Отметим, что движение запретили на участке от улицы Донецкой до строения №16 по улице Пушкарной. Ранее ограничения должны были действовать с 1 по 30 июня. На участке идёт ремонт самотечного коллектора.