Ограничение движения на одной из улиц Белгорода продлили ещё на месяц

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Ограничение движения по улице Пушкарной продлили до 24 июля. Отметим, что движение запретили на участке от улицы Донецкой до строения №16 по улице Пушкарной. Ранее ограничения должны были действовать с 1 по 30 июня. На участке идёт ремонт самотечного коллектора.
Распоряжение о продлении запрета движения опубликовала администрация Белгорода 29 июня.
Горожанам предложили следующие варианты объезда: улица Донецкая — дома №7, 9, 11, 13, 15 по улице Пушкарной.
Ранее редакция Бел.Ру выяснила, где в Белгороде самые адские пробки и как избежать попадания в них.