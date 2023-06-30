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Ограничение движения на одной из улиц Белгорода продлили ещё на месяц

30 июня 2023, 06:39
Фото: 1MI
Речь идёт об улице Пушкарной. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация Белгорода.

Ограничение движения по улице Пушкарной продлили до 24 июля. Отметим, что движение запретили на участке от улицы Донецкой до строения №16 по улице Пушкарной. Ранее ограничения должны были действовать с 1 по 30 июня. На участке идёт ремонт самотечного коллектора.

Распоряжение о продлении запрета движения опубликовала администрация Белгорода 29 июня.

Горожанам предложили следующие варианты объезда: улица Донецкая — дома №7, 9, 11, 13, 15 по улице Пушкарной.

Ранее редакция Бел.Ру выяснила, где в Белгороде самые адские пробки и как избежать попадания в них.

Где летом в Белгороде самые адские пробки и как в них не попасть?
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#Алина Харина#Ограничение движения#Ограничение#Машины#Ремонт#Движение#Город#Новости Белгорода#Белгород
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