Новые офтальмологические кабинеты открыли в поликлиниках Белгорода

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В поликлиниках Белгорода открыли новые офтальмологические кабинеты. По одному появилось во втором и восьмом поликлинических отделениях. По два кабинета открыли в первом и седьмом отделениях, три кабинета — в шестом отделении. Ещё один кабинет работает в четвёртом отделении, после ремонта их будет три.
В кабинетах установили новое оборудование, сделали ремонт, обучили специалистов.
Отдельно хочу отметить, что теперь у нас есть возможность бесплатно по направлению врача проводить ОКТ сетчатки глаза — раньше такое оборудование было только в областной клинической больнице.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области