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Новые офтальмологические кабинеты открыли в поликлиниках Белгорода

30 июня 2023, 08:19
Фото: соцсети Андрея Иконникова
В кабинетах сделали ремонт, установили новое оборудование. По направлению врача в отделениях теперь можно бесплатно сделать ОКТ сетчатки глаза. Подробности сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.

В поликлиниках Белгорода открыли новые офтальмологические кабинеты. По одному появилось во втором и восьмом поликлинических отделениях. По два кабинета открыли в первом и седьмом отделениях, три кабинета — в шестом отделении. Ещё один кабинет работает в четвёртом отделении, после ремонта их будет три.

В кабинетах установили новое оборудование, сделали ремонт, обучили специалистов.

Отдельно хочу отметить, что теперь у нас есть возможность бесплатно по направлению врача проводить ОКТ сетчатки глаза — раньше такое оборудование было только в областной клинической больнице.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Фото: соцсети Андрея Иконникова
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