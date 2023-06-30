Новые офтальмологические кабинеты открыли в поликлиниках Белгорода

В поликлиниках Белгорода открыли новые офтальмологические кабинеты. По одному появилось во втором и восьмом поликлинических отделениях. По два кабинета открыли в первом и седьмом отделениях, три кабинета — в шестом отделении. Ещё один кабинет работает в четвёртом отделении, после ремонта их будет три.