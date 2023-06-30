Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Изображение материала

Насильно мил не будешь: ДСК пытается продлить контракты с мэрией Белгорода через суд

30 июня 2023, 14:15
Фото: 1MI
Частично принадлежащая депутату Максиму Егорову АО «Домостроительная компания» (ДСК) подала в арбитражный суд два иска на мэрию Белгорода. С их помощью организация пытается изменить заключенные ранее договоры.

«ДСК» в одном из своих исков требует внести изменения в договор аренды земельного участка, заключённый ранее в 2005 году с Белгородом. В частности, компания хочет исправить формулировки:

  • «на 5 лет до 28 декабря 2010 года» — на «до 31 декабря 2027 года»
  • «5 лет» — на «до 28 декабря 2027 года»

Что это за участок и почему именно такие сроки выбрала компания — в опубликованных документах суда не уточняется. На данный момент дело отложено: первое заседание по нему прошло 28 июня, следующее назначено на 14 августа.

Во втором своём иске ДСК также требует внести изменения в заключенный ранее договор. Подробности при этом в судебном протоколе не разглашаются.

Максим Егоров является владельцем или совладельцем множества белгородских компаний. Список внушительный — пожалуй, самый обширный у депутатов Белгорода. Среди них — АО «ДСК», самая, вероятно, известная. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий: в 2022 году общество заработало чистой прибыли на 1,4 млн рублей. Это в два раза меньше, чем в 2021 году.

Не мандатом единым: сколько заработали за год компании депутата Белгорода Егорова?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский предприниматель требует взыскать с ДСК Егорова 9 млн рублей убытковГде-то убыло, где-то прибыло: сколько заработали стройкомпании Максима ЕгороваЦЭБ признал долг перед «Экотрансом» и пошёл на мировое соглашение с Совкомбанком
#Артем Черненко#Эксклюзив#Общество#Белгородский бизнес#Белгород#Максим Егоров#Дск#Суд#Арбитраж#Договор#Мэрия
Подпишитесь
Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов
Сегодня, 10:02
«Уже грабили, не лазьте, ценностей нет»: фото разрушенных квартир в Шебекино
Сегодня, 09:46
«Я таких больше не видела». На улицы Шебекино выходит уникальная трактористка
Сегодня, 07:52
«Запах ладана и громкие молитвы»: белгородцев удивил храм в подвале МКД
Сегодня, 14:29
Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 08:01
Геннадий Бобрицкий обжаловал арест почти спустя месяц после задержания
Сегодня, 11:03