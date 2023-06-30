Насильно мил не будешь: ДСК пытается продлить контракты с мэрией Белгорода через суд

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
«ДСК» в одном из своих исков требует внести изменения в договор аренды земельного участка, заключённый ранее в 2005 году с Белгородом. В частности, компания хочет исправить формулировки:
Что это за участок и почему именно такие сроки выбрала компания — в опубликованных документах суда не уточняется. На данный момент дело отложено: первое заседание по нему прошло 28 июня, следующее назначено на 14 августа.
Во втором своём иске ДСК также требует внести изменения в заключенный ранее договор. Подробности при этом в судебном протоколе не разглашаются.
Максим Егоров является владельцем или совладельцем множества белгородских компаний. Список внушительный — пожалуй, самый обширный у депутатов Белгорода. Среди них — АО «ДСК», самая, вероятно, известная. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий: в 2022 году общество заработало чистой прибыли на 1,4 млн рублей. Это в два раза меньше, чем в 2021 году.