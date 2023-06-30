Насильно мил не будешь: ДСК пытается продлить контракты с мэрией Белгорода через суд

Максим Егоров является владельцем или совладельцем множества белгородских компаний. Список внушительный — пожалуй, самый обширный у депутатов Белгорода. Среди них — АО «ДСК», самая, вероятно, известная. Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий: в 2022 году общество заработало чистой прибыли на 1,4 млн рублей. Это в два раза меньше, чем в 2021 году.