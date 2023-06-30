Квартплата жителям Шебекинского округа не будет начисляться до 1 августа

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что до 1 августа жителям Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского не будет начисляться квартплата.
К этому времени в населённых пунктах планируется установить кровлю и окна.
Мы договаривались со всеми жителями, которые отселены из Шебекино, Новой Таволжанки и Архангельского, с 1 июня квартплата не начисляется, мы понимаем, что восстановление жилья ещё продлится достаточно продолжительное время, я сейчас говорю о том, что ставлю задачу, чтобы периметр жилых помещений, кровля и окна должны быть установлены к 1 августа. Поэтому принимаем решение: квартплата не будет начисляться до 1 августа.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Для тех шебекинцев, чьи дома полностью разрушены и возвращаться им некуда, власти построят новые многоквартирные дома.
У кого дома и квартиры разрушены, будут находиться там, где находятся сейчас, на ПВР или у своих родственников и знакомых, и мы будем стараться максимально быстро довести восстановительные работы до конца, то есть построить дома в ИЖС, построить многоквартирные дома — такая задача стоит до конца 2023 года, денежные средства на это у нас есть.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области