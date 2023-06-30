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Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 88 рублей

30 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI
Евро стоит почти 96 рублей. Данные публикует Мосбиржа.

30 июня впервые с 29 марта 2022 года курс доллара превысил 88 рублей. Европейская валюта торгуется почти по 96 рублей.

Напомним, что в июне прошлого года курс доллара упал ниже 55 рублей впервые с 2015 года. В феврале 2022 года курс доллара и евро достиг исторического максимума — по состоянию на 28 февраля доллар стоил 113 рублей, а евро — 127 рублей.

Ранее специалист финансового рынка рассказал журналисту Бел.Ру, что подорожает в Белгородской области на фоне роста курса доллара. По его словам, подорожают все импортные товары, которые не производятся в России или же их выпуск недостаточен. К ним относится бытовая техника и электроника, компьютеры, смартфоны, программное обеспечение, лекарства, автомобили, фрукты, овощи и т. д.

Что подорожает в Белгородской области на фоне роста курса доллара
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#Алина Харина#Доллар#Евро#Валюта#Курс#Рубль#Экономика
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