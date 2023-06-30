Ранее специалист финансового рынка рассказал журналисту Бел.Ру, что подорожает в Белгородской области на фоне роста курса доллара. По его словам, подорожают все импортные товары, которые не производятся в России или же их выпуск недостаточен. К ним относится бытовая техника и электроника, компьютеры, смартфоны, программное обеспечение, лекарства, автомобили, фрукты, овощи и т. д.