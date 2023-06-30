Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
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Updated Сегодня, 13:35
Льготы для поддержки учителей подразделяются на общие, для всех без исключения, и целевые — для педагогов, соответствующих определенным критериям (например, предусмотрены дополнительные льготы и выплаты для учителей, работающих в сельских условиях, имеющих награды, звания, выслугу лет и др.).
Учителя могут претендовать на положенные льготы сразу после того, как официально оформятся на работу в школу. Кроме того, в некоторых случаях льготы и выплаты сохраняются за педагогами после выхода на пенсию. Власти надеются, что эти льготы помогут удержать специалистов в сфере образования, восполнить дефицит кадров и укрепить престиж профессии.
Льготы и выплаты предоставляются учителям школ Белгородской области в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом (ТК) РФ и региональными правовыми актами.
С 1 января 2023 года зарплаты учителей школ региона выросли на 5,5%, составив на январь — март 48 тыс. руб. и 51 тыс. руб. — с учетом федерального классного руководства (в период с января по сентябрь прошлого года эти показатели были равны 45,3 и 48,5 тыс. руб. соответственно).
Белгородские учителя, как и их коллеги из других субъектов РФ, имеют ряд трудовых льгот и выплат. В частности, минимальная учительская ставка составляет всего 18 часов в неделю вместо стандартных 40, согласно приказу Минобрнауки РФ № 1601 от 22.12.2014.
Часы сверх лимита оплачиваются отдельно. При этом педагоги не вправе работать в неделю более 36 часов.Помимо этого, учителя могут безвозмездно получать ДПО (дополнительное профессиональное образование) на курсах повышения квалификации, которые они должны посещать каждые три года.
Учителя также могут ежегодно отдыхать до пятидесяти шести дней (в зависимости от специализации), а учителям школ в северных районах страны положен отпуск на срок до восьмидесяти дней. Также раз в десять лет педагог вправе взять отпуск за свой счет на год, не лишившись при этом своего рабочего места.
И наконец, белгородские учителя, проработавшие в сфере образования не менее четверти века и накопившие от 25,8 пенсионных балла, вправе досрочно выйти на пенсию.
Перечень жилищных льгот и выплат, предоставляемых работникам сферы образования в России, достаточно обширен и включает в себя как помощь от государства при покупке жилья в ипотеку или получение служебной жилплощади, так и скидки на оплату коммунальных услуг. Льготы и выплаты бывают как разовыми, так и регулярными.
В рамках части 5 статьи 47 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», учителя имеют право на аренду квартиры у государства (социальный наем) на льготных условиях — с большими скидками — и внеочередное получение жилья.
Для оформления этой льготы педагог должен быть признан малоимущим, иметь доход не выше прожиточного минимума по региону. Также у него не должно быть своего жилья (либо площадь квартиры меньше нормы, либо дом предназначен под снос).
В случае переезда школьного преподавателя в другой регион, он может получить служебное жилье по соцнайму, но лишь на срок действия трудового договора. При увольнении эта льгота перестает действовать.
В ряде случаев для педагогов также предусмотрена возможность оформления льготного ипотечного кредита — в рамках проекта «Ипотека для молодых учителей общеобразовательных учреждений Белгородской области».
Кроме того, с 2020 года в регионе существует программа льготного жилищного кредитования для работников бюджетной сферы. В 2022 году, как сообщали местные власти, объем субсидирования программы из областного бюджета был равен 160 млн рублей, а компенсация части затрат на выплату процентов по жилищным кредитам составила 6%.
К коммунальным льготам и выплатам, предоставляемым работникам сферы образования в Белгородской области, относится возмещение расходов по оплате жилья с отоплением и освещением педагогам, проживающим и работающим в сельской местности или поселках городского типа (рабочих поселках).
В Белгородской области молодым педагогам, оформленным на работу в образовательные учреждения региона, предоставляются льготы и выплаты, установленные областным правительством: доплата 30% к окладу за первый год работы, ежемесячные выплаты 20−50% от оклада в течение трех лет, компенсация платы за услуги ЖКХ и другие льготы и выплаты.
Кроме того, молодые специалисты в сфере образования могут принять участие в программе «Земский учитель» и получить разовую выплату в один миллион рублей либо принять участие в конкурсе «Я — будущий педагог» с призом в триста тысяч рублей.
Чтобы претендовать на льготы и выплаты, молодые специалисты должны быть не старше тридцати пяти лет, устроиться на работу в школу в течение трех месяцев после окончания вуза и оформить трудовой договор на срок от трех лет.
Молодому педагогу могут компенсировать средства, потраченные на приобретение канцтоваров и учебных пособий, а также оплачивать проезд. Но в случае увольнения до истечения трехлетнего срока обязательной в данном случае отработки в школе все ранее выплаченные деньги придется вернуть.
С 2019 года в РФ действует федеральная программа «Земский учитель»: педагоги, работающие в селах, поселках или маленьких городках, получают разово выплату в сумме в 1 млн руб.
Принять участие в программе могут учителя, не достигшие пятидесятипятилетнего возраста, отработавшие в школе не менее пяти лет. Кроме того, педагоги в сельской местности получают льготу в виде компенсационной выплаты на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.
В 2022 году льготы и выплаты по программе «Земский учитель» в Белгородской области получили семь учителей, работающих в учебных заведениях Губкинского, Яковлевского и Алексеевского городских округов, а также Корочанского, Волоконовского, Красненского и Ивнянского районов. Предполагается, что в 2023 году выплату в миллион рублей получат уже четырнадцать педагогов.
Педагоги, проживающие и работающие на территории Белгородской области, имеют право досрочно уйти на заслуженный отдых после того, как отработают в школе не менее четверти века. Кроме того, они могут пользоваться налоговыми и иными льготами и выплатами наряду с другими российскими пенсионерами.
А еще белгородские учителя пенсионного возраста могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 3 450 рублей в случае, если соответствуют следующим критериям: являются неработающими пенсионерами или имеют государственные награды (почетные звания).
В нынешнем году учителя Белгородской области могут получать дополнительные выплаты за классное руководство, квалификацию (+25% — 35% от оклада), открытые уроки, победу учеников на олимпиадах (до 30% от оклада), работу в непростых и опасных условиях для преподавателей химии, технологии и информатики (+4%).
Кроме того, прибавка положена педагогам за работу сверх установленной нормы, занятия с трудными детьми, методическую работу, проверку тетрадей, организацию патриотических классных часов и др. И наконец, на допвыплату могут рассчитывать обладатели званий «Почетный работник образования» и «Заслуженный учитель».