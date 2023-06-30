Учителя также могут ежегодно отдыхать до пятидесяти шести дней (в зависимости от специализации), а учителям школ в северных районах страны положен отпуск на срок до восьмидесяти дней. Также раз в десять лет педагог вправе взять отпуск за свой счет на год, не лишившись при этом своего рабочего места.