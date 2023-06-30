Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Изображение материала

Геннадий Бобрицкий обжаловал арест почти спустя месяц после задержания

30 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI
Белгородский предприниматель обжаловал решение Мещанского районного суда 22 июня. О задержании Геннадия Бобрицкого стало известно 2 июня. Вместе с ним задержали и предпринимателя Владимира Тебекина.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, Геннадий Бобрицкий обжаловал свой арест. Апелляционную жалобу зарегистрировали 22 июня. Подробности дела в документах не разглашаются. Известно, что 3 июня предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее свой арест обжаловал Владимир Тебекин. 6 июня жалобу приняли к рассмотрению.

Напомним, о задержании белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого стало известно 2 июня. На следующий день, 3 июня, дела белгородцев рассмотрели в первой инстанции. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу известных предпринимателей.

Предпринимателей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее о том, что известно о бизнесменах, можно прочесть в нашем материале.

Владельцы Белгородской области. Расцвет и арест Геннадия Бобрицкого
Узнать подробнее
Читайте также:
Адвокат Палымова: С Тебекиным и Бобрицким не знакома и никогда не общаласьПредпринимателей Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого заключили под стражуТебекин и Бобрицкий: что известно о задержанных сегодня белгородских бизнесменах
#Кристина Семенчук#Бобрицкий#Задержание#Решение#Жалоба#Суд#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Геннадий бобрицкий#Владимир тебекин
Подпишитесь
Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов
Сегодня, 10:02
«Уже грабили, не лазьте, ценностей нет»: фото разрушенных квартир в Шебекино
Сегодня, 09:46
«Я таких больше не видела». На улицы Шебекино выходит уникальная трактористка
Сегодня, 07:52
Административное здание и два авто пострадали из-за обстрелов Белгородской области
Сегодня, 08:03
Парковки будут? Что происходит с местами для стоянки в Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 08:01