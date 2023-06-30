Геннадий Бобрицкий обжаловал арест почти спустя месяц после задержания

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Согласно картотеке дел, Геннадий Бобрицкий обжаловал свой арест. Апелляционную жалобу зарегистрировали 22 июня. Подробности дела в документах не разглашаются. Известно, что 3 июня предпринимателю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее свой арест обжаловал Владимир Тебекин. 6 июня жалобу приняли к рассмотрению.
Напомним, о задержании белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого стало известно 2 июня. На следующий день, 3 июня, дела белгородцев рассмотрели в первой инстанции. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заключении под стражу известных предпринимателей.
Предпринимателей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее о том, что известно о бизнесменах, можно прочесть в нашем материале.