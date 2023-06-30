Доходы депутатов горсовета: какие финпоказатели показали фирмы избранников народа

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Депутаты Белгородского горсовета официально могут не рассказывать общественности о своих доходах, расходах и имущественном положении. Несмотря на это, можно подсчитать финансовые показатели компаний, которые принадлежат избранникам народа. Ранее журналисты Бел.Ру узнали, сколько за год заработали фирмы депутата Максима Егорова. На очереди ещё три бизнесмена-депутата.
Председателю Белгородского горсовета принадлежат две фирмы. Ещё в одной за ним числится 50% доли в УК. Вот какие финансовые они продемонстрировали за 2022 год:
Таким образом, общая сумма чистой прибыли компаний Радченко составила около 1,6 млн рублей.
Депутат по одномандатному избирательному округу № 17 владеет трема компаниями, одна из которых находится в стадии ликвидации. Вот, что удалось заработать фирмам за прошедший год:
Также до июля 2022 году Дьячков был владельцем компании «Март». По итогам года чистые активы компании ушли в минус на 456 тысяч рублей. Также в 2021 году бизнесмен владел организацией «Статус». В настоящее время она принадлежит Татьяне Дьячковой. По итогам 2022 года выручка от продажи фирмы составила 14 млн рублей, а чистая прибыль превысила 4 млн рублей.
По итогам, чистая прибыль фирм Дьячкова с учётом убытков составила порядка 15,6 млн рублей.
Депутат по одномандатному избирательному округу № 21 является владельцем четырёх компаний и совладельцем ещё шести организаций. Финансовые показатели предприятий по итогам 2022 года представлены ниже:
Суммарная чистая прибыль компаний составила 45,8 млн рублей. Ещё раз отметим, что прибыль Щеглову приходится делить со своими деловыми партнётами.
Таким образом, судя по цифрам, не у всех депутатов бизнес шёл успешно в 2022 году. При этом количество компаний, которые сработали в убыток, в общей массе не особо выделяются.
Ранее журналисты Бел.Ру подсчитали прибыль компаний, которые принадлежат депутату Максиму Егорову. Сумма составила 55,5 млн рублей.
Напомним, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны будут предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о доходах и расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания главе региона.
На официальном сайте органов местного самоуправления Белгорода или других ресурсах в Сети информация о доходах депутатов горсовета будет размещаться в обобщённом виде, без указания персональных данных, которые позволяют идентифицировать человека.
Александр Щеглов
Депутат по одномандатному избирательному округу № 21 является владельцем четырёх компаний и совладельцем ещё шести организаций. Финансовые показатели предприятий по итогам 2022 года представлены ниже:
Суммарная чистая прибыль компания составила 45,8 млн рублей.
Таким образом, судя по цифрам, не у всех депутатов бизнес шёл успешно в 2022 году. При этом количество компаний, которые сработали в убыток, в общей массе не особо выделяются.
Ранее журналисты Бел.Ру подсчитали прибыль компаний, которые принадлежат депутату Максиму Егорову. Сумма составила 55,5 млн рублей.
Напомним, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны будут предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о доходах и расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания главе региона.
На официальном сайте органов местного самоуправления Белгорода или других ресурсах в Сети информация о доходах депутатов горсовета будет размещаться в обобщённом виде, без указания персональных данных, которые позволяют идентифицировать человека.