Доходы депутатов горсовета: какие финпоказатели показали фирмы избранников народа

Также до июля 2022 году Дьячков был владельцем компании «Март». По итогам года чистые активы компании ушли в минус на 456 тысяч рублей. Также в 2021 году бизнесмен владел организацией «Статус». В настоящее время она принадлежит Татьяне Дьячковой. По итогам 2022 года выручка от продажи фирмы составила 14 млн рублей, а чистая прибыль превысила 4 млн рублей.