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Доходы депутатов горсовета: какие финпоказатели показали фирмы избранников народа

30 июня 2023, 11:14
Фото: 1MI
Бел.Ру продолжает подсчитывать, сколько денег по итогам 2022 года заработали компании депутатов Белгородского горсовета. На очереди председатель Белгородского горсовета Вадим Радченко, депутаты Юрий Дьячков и Александр Щеглов.

Депутаты Белгородского горсовета официально могут не рассказывать общественности о своих доходах, расходах и имущественном положении. Несмотря на это, можно подсчитать финансовые показатели компаний, которые принадлежат избранникам народа. Ранее журналисты Бел.Ру узнали, сколько за год заработали фирмы депутата Максима Егорова. На очереди ещё три бизнесмена-депутата.

Вадим Радченко

Председателю Белгородского горсовета принадлежат две фирмы. Ещё в одной за ним числится 50% доли в УК. Вот какие финансовые они продемонстрировали за 2022 год:

  • «ЭПЦ ЖКХ и энергетики» (50% доли в УК): выручка от продажи составила 9,5 млн рублей, а чистая прибыль — 1,9 млн рублей;
  • «Расчёты и консалтинг» (100% доли в УК): чистые активы ушли в минус на 8 тысяч рублей;
  • «Цэст» (100% доли в УК): выручка от продажи — 4,5 млн рублей, убыток — 229 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма чистой прибыли компаний Радченко составила около 1,6 млн рублей.

Юрий Дьячков

Депутат по одномандатному избирательному округу № 17 владеет трема компаниями, одна из которых находится в стадии ликвидации. Вот, что удалось заработать фирмам за прошедший год:

  • «Десертные истории плюс» (100% доли в УК): выручка от продажи составила 113 млн рублей, а чистая прибыль превысила 13,8 млн рублей;
  • «Шоколайф-ритейл» (100% доли в УК): выручка от продажи — 233 млн рублей, чистая прибыль — 1,9 млн рублей;
  • «Мир конфет» (100% доли в УК), (с 13 июня текущего года находится в стадии ликвидации): убыток составил 10 тысяч рублей.

Также до июля 2022 году Дьячков был владельцем компании «Март». По итогам года чистые активы компании ушли в минус на 456 тысяч рублей. Также в 2021 году бизнесмен владел организацией «Статус». В настоящее время она принадлежит Татьяне Дьячковой. По итогам 2022 года выручка от продажи фирмы составила 14 млн рублей, а чистая прибыль превысила 4 млн рублей.

По итогам, чистая прибыль фирм Дьячкова с учётом убытков составила порядка 15,6 млн рублей.

Александр Щеглов

Депутат по одномандатному избирательному округу № 21 является владельцем четырёх компаний и совладельцем ещё шести организаций. Финансовые показатели предприятий по итогам 2022 года представлены ниже:

  • «Высокий стандарт» (100% доли в УК): выручка от продажи компании составила 169 млн рублей, а чистая прибыль превысила 1,5 млн рублей;
  • «Мобильные технологии» (100 доли в УК): выручка от продажи — 789 млн рублей, при этом чистая прибыль достигла 303 тысяч рублей;
  • «Современные технологии» (100% доли в УК): убыток фирмы по итогам 2022 года составил 4000 рублей;
  • «Центр связи» (100% доли в УК): выручка от продажи достигла 42 млн рублей, а чистая прибыль составила 15,5 млн рублей;
  • «Региональные телесистемы» (50% доли в УК): по итогам прошлого года выручка от продажи достигла 35,7 млн рублей, а убыток составил 262 тысячи рублей;
  • «РТС Групп» (50% доли в УК): выручка от продажи — 53,5 млн рублей, при этом чистая прибыль достигла 12,9 млн рублей;
  • «Северный квартал» (50% доли в УК): выручка от продажи компании составила 39,8 млн рублей, а чистая прибыль превысила 23 млн рублей;
  • «Столыпин» (50% доли в УК): выручка от продажи — 24,8 млн рублей, чистая прибыль — 6,7 млн рублей;
  • «Торжок» (50% доли в УК): чистая прибыль составила 28 тысяч рублей, а выручка от продажи превысила 5,7 млн рублей;
  • «Хмельнофф» (40% доли в УК): убыток фирмы по итогам прошлого года достиг 13,8 млн рублей.

Суммарная чистая прибыль компаний составила 45,8 млн рублей. Ещё раз отметим, что прибыль Щеглову приходится делить со своими деловыми партнётами.

Таким образом, судя по цифрам, не у всех депутатов бизнес шёл успешно в 2022 году. При этом количество компаний, которые сработали в убыток, в общей массе не особо выделяются.

Ранее журналисты Бел.Ру подсчитали прибыль компаний, которые принадлежат депутату Максиму Егорову. Сумма составила 55,5 млн рублей.

Напомним, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны будут предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о доходах и расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания главе региона.

На официальном сайте органов местного самоуправления Белгорода или других ресурсах в Сети информация о доходах депутатов горсовета будет размещаться в обобщённом виде, без указания персональных данных, которые позволяют идентифицировать человека.

Александр Щеглов

Депутат по одномандатному избирательному округу № 21 является владельцем четырёх компаний и совладельцем ещё шести организаций. Финансовые показатели предприятий по итогам 2022 года представлены ниже:

  • «Высокий стандарт» — выручка от продажи компании составила 169 млн рублей, а чистая прибыль превысила 1,5 млн рублей;
  • «Мобильные технологии» — выручка от продажи — 789 млн рублей, при этом чистая прибыль достигла 303 тысяч рублей;
  • «Современные технологии» — убыток фирмы по итогам 2022 году составил 4000 рублей;
  • «Центр связи» — выручка от продажи достигла 42 млн рублей, а чистая прибыль составила 15,5 млн рублей;
  • «Региональные телесистемы» — по итогам прошлого года выручка от продажи достигла 35,7 млн рублей, а убыток составил 262 тысячи рублей;
  • «РТС Групп» — выручка от продажи — 53,5 млн рублей, при этом чистая прибыль достигла 12,9 млн рублей;
  • «Северный квартал» — выручка от продажи компании составила 39,8 млн рублей, а чистая прибыль превысила 23 млн рублей;
  • «Столыпин» — выручка от продажи — 24,8 млн рублей, чистая прибыль — 6,7 млн рублей;
  • «Торжок» — чистая прибыль составила 28 тысяч рублей, а выручка от продажи превысила 5,7 млн рублей;
  • «Хмельнофф» — убыток фирмы по итогам прошлого года достиг 13,8 млн рублей.

Суммарная чистая прибыль компания составила 45,8 млн рублей.

Таким образом, судя по цифрам, не у всех депутатов бизнес шёл успешно в 2022 году. При этом количество компаний, которые сработали в убыток, в общей массе не особо выделяются.

Ранее журналисты Бел.Ру подсчитали прибыль компаний, которые принадлежат депутату Максиму Егорову. Сумма составила 55,5 млн рублей.

Напомним, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, должны будут предоставлять сведения о своих доходах и расходах, а также сведения о доходах и расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырёх месяцев со дня избрания главе региона.

На официальном сайте органов местного самоуправления Белгорода или других ресурсах в Сети информация о доходах депутатов горсовета будет размещаться в обобщённом виде, без указания персональных данных, которые позволяют идентифицировать человека.

Сведения о доходах депутатов горсовета Белгорода будут публиковать без указания имён
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#Доходы#Депутатыт#Горсовет#Фирмы#Экономика#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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