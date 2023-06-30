Четырёх человек спасли в Белгороде с начала купального сезона

Posted 30 июня 2023, 09:06
Published 30 июня 2023, 09:06
Modified 30 июня 2023, 09:08
Updated 30 июня 2023, 09:08
С начала купального сезона сотрудники ГО ЧС Белгорода спали из воды четырёх человек. Горожане плавали в необорудованных местах для купания. Во время рейдов полиции, сотрудников управ и спасателей в июне выявлено семь нарушений.
Спасатели напоминают, что купаться в необорудованных местах запрещено, это может привести к гибели.
Недавно ночная подводная охота в Вейделевском районе закончилась трагедией — в пруду утонул мужчина 1974 года рождения. Тело из водоёма достали водолазы. Всё произошло ночью на пруду Надежда в селе Саловка.