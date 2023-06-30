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Published Сегодня, 14:55

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Близко к сотне: какой сейчас курс доллара в Белгороде?

30 июня 2023, 14:55
Фото: 1MI

Курс доллара в обменниках Белгорода превысил 90 рублей

Последние дни экономисты наперебой рассказывают о падении курса рубля и укреплении доллара. Посмотрели, сколько стоит американская валюта в обменниках Белгорода.

Сегодня днём курс доллара на Мосбирже составлял 89 рублей. Такая картина наблюдается впервые с марта 2022 года.

При этом валюта, судя по всему, намерена только укрепляться: ещё в апреле курс составлял 82 рубля. И это при том, что уже тогда с начала года американская валюта подорожала более чем на 18%.

В Белгороде доллар продают в обменниках по 92,48 рубля. При этом покупают, как это принято, гораздо дешевле — по 83 рубля.

Евро также продолжает рост: в Белгороде приобрести валюту предлагают за 101 рубль. Купить же евро готовы за 93,5 рублей.

Аналитики при этом прогнозируют, что курс рубля продолжит падение до середины лета. К этому времени ожидается увеличение курса евро до 105-110 рублей, курса доллара — до 95-100 рублей.

Ранее мы уже писали о том, почему может расти курс доллара и что на это влияет.

Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 88 рублей
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