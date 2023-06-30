Близко к сотне: какой сейчас курс доллара в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Сегодня днём курс доллара на Мосбирже составлял 89 рублей. Такая картина наблюдается впервые с марта 2022 года.
При этом валюта, судя по всему, намерена только укрепляться: ещё в апреле курс составлял 82 рубля. И это при том, что уже тогда с начала года американская валюта подорожала более чем на 18%.
В Белгороде доллар продают в обменниках по 92,48 рубля. При этом покупают, как это принято, гораздо дешевле — по 83 рубля.
Евро также продолжает рост: в Белгороде приобрести валюту предлагают за 101 рубль. Купить же евро готовы за 93,5 рублей.
Аналитики при этом прогнозируют, что курс рубля продолжит падение до середины лета. К этому времени ожидается увеличение курса евро до 105-110 рублей, курса доллара — до 95-100 рублей.