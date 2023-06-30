БГТУ имени Шухова в рейтинге лучших проектов на федеральном форуме

Стартап, разработанный Константином Старченко, ранее был презентован на ПМЭФ и в итоге заинтересовал представителей бизнеса и АСИ. Это наглядный пример того, как идеи выпускников осеннего студенческого Акселератора БГТУ им. В. Г. Шухова входят в рейтинги лучших проектов конкурсов поддержки предпринимателей с оборотом в десятки миллионов рублей.