Белгородцы стали чаще интересоваться китайскими автомобилями

Наибольшее внимание автолюбителей вызывает модельный ряд Bestune — здесь зафиксировано увеличение трафика более чем в 15 раз, на втором месте сайт бренда Changan, где интернет-активность увеличилась в 14 раз. Потенциальные покупатели также намного чаще стали изучать в интернете предложения марок Jac (рост в 5 раз) и Dongfeng (рост в 2,3 раза). А модели Geely интересуют меньше всего.