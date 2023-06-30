Белгородцы стали чаще интересоваться китайскими автомобилями

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В июне 2023 года трафик на официальные сайты производителей вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее внимание автолюбителей вызывает модельный ряд Bestune — здесь зафиксировано увеличение трафика более чем в 15 раз, на втором месте сайт бренда Changan, где интернет-активность увеличилась в 14 раз. Потенциальные покупатели также намного чаще стали изучать в интернете предложения марок Jac (рост в 5 раз) и Dongfeng (рост в 2,3 раза). А модели Geely интересуют меньше всего.
А вот порталы, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей, больше не вызывают у белгородцев доверие. Интернет-трафик на подобных сайтах упал на 52%.
Чаще всего абоненты заходят на тематические автомобильные ресурсы в середине недели — в среду и четверг зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в пятницу и в выходные.