Белгородцы показали затопленные квартиры после капремонта дома

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Обращение в редакцию Бел.Ру прислала читательница Марина. Она рассказала, что проживает в доме №32 на ул. 1 Мая в Валуйках. В 2022 году в доме проводился капремонт.
В процессе были затоплены квартиры пятого и четвёртого этажей, так как почти шесть месяцев отсутствовала крыша в доме. Работы должны были закончить 30 ноября 2022 года. Но на 29 мая 2023 года работы не выполнены, объект не сдан. Помощь жильцам затопленных квартир не оказана.
Марина
Белгородка рассказала, что обращалась с жалобами в Фонд содействия реформированию ЖКХ, в администрацию Валуйского горокруга, прокуратуру, писала на сайте «Госуслуги», но, кроме обещаний, мер никаких не принято.
Вот как выглядела квартира Марины и подъезд в доме:
Журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в областное правительство и прокуратуру.