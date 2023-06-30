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Белгородцы показали затопленные квартиры после капремонта дома

30 июня 2023, 14:17
Фото: Фото читательницы Бел.Ру
В редакцию Бел.Ру обратилась жительница Валуек. Она прислала фото затопленной квартиры. Это последствия капремонта, который длится второй год, сообщила читательница.

Обращение в редакцию Бел.Ру прислала читательница Марина. Она рассказала, что проживает в доме №32 на ул. 1 Мая в Валуйках. В 2022 году в доме проводился капремонт.

В процессе были затоплены квартиры пятого и четвёртого этажей, так как почти шесть месяцев отсутствовала крыша в доме. Работы должны были закончить 30 ноября 2022 года. Но на 29 мая 2023 года работы не выполнены, объект не сдан. Помощь жильцам затопленных квартир не оказана.
Марина

Белгородка рассказала, что обращалась с жалобами в Фонд содействия реформированию ЖКХ, в администрацию Валуйского горокруга, прокуратуру, писала на сайте «Госуслуги», но, кроме обещаний, мер никаких не принято.

Вот как выглядела квартира Марины и подъезд в доме:

Фото: Фото читательницы Бел.Ру

Журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в областное правительство и прокуратуру.

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#Кристина Семенчук#Дом#Ремонт#Затопление#Жалоба#Город#Эксклюзив#Белгородская область
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