Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов

Пополнило список «Евангелие…» 22 июня этого года: с тех пор, как книгу запретил Октябрьский райсуд, прошло пять месяцев. За это время решение райсуда пытался оспорить белгородский депутат Валерий Сергачёв, у которого книгу и изъяли: не вышло.