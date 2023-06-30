Белгородскую книгу «Евангелие от Елизаветы» внесли в список экстремистских материалов

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
На данный момент скандально известная в регионе книга занимает 5346 строчку в списке экстремистских материалов РФ, вместе с такими произведениями, как «Майн Кампф»* Адольфа Гитлера и «Поваренная книга анархиста»* Уильяма Пауэла.
Пополнило список «Евангелие…» 22 июня этого года: с тех пор, как книгу запретил Октябрьский райсуд, прошло пять месяцев. За это время решение райсуда пытался оспорить белгородский депутат Валерий Сергачёв, у которого книгу и изъяли: не вышло.
Помимо Сергачёва, в деле упоминалась и экс-спикер облдумы Ольга Павлова: депутатов затем называли «последователями новой элитарной эзотерической секты». Кроме того, с Сергачёва суд постановил взыскать 300 тыс. рублей в счёт оплаты экспертизы.
«Евангелие…» на предмет экстремизма изучали в Москве, в лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета. Одним из экспертов стал учёный Роман Силантьев, автор работ о параправославных сектах. Он пришёл к выводу, что распространяемая белгородскими депутатами литература могла нанести ущерб нацбезопасности страны.
Ранее книгу цитировал в своём «Потрясении» экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. В прокуратуре Бел.Ру сообщили, что книгу сенатора не проверяют. Теперь же, вероятно, ситуация может измениться. Редакция продолжит следить за развитием событий.
*признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ