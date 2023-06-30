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Белгородский цемзавод отказался от иска к министерству в Крыму на 32,9 млн рублей

30 июня 2023, 08:48
Фото: 1MI
От иска белгородское предприятие отказалось в начале июня текущего года. Дело рассматривали в суде Крыма.

Согласно картотеке дел, ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым. Предприятие попросило выделить долю в санатории «Орлёнок» и взыскать разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей Белгородскому цемзаводу, и рыночной стоимостью выделяемого имущества в размере 32,9 млн рублей.

В сентябре 2022 году суд иск принял, возбудил производство по делу. Однако в начале июня текущего года Белгородский цемзавод от иска отказался.

В итоге суд прекратил производство по делу и постановил вернуть ЗАО «Белгородский цемент» из федерального бюджета 131 тысячу рублей госпошлины.

Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия определения, а также в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня принятия постановления судом апелляционной инстанции.

Справка. «Санаторий для детей и детей с родителями „‚Орлёнок‘“» работает в Евпатории (Республика Крым) с 1994 года. Руководитель — Дмитрий Татевосян. Учредителем является министерство здравоохранения Республики Крым.

Белгородский цемзавод требует с министерства в Крыму 32,9 млн рублей
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