Белгородский цемзавод отказался от иска к министерству в Крыму на 32,9 млн рублей

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Согласно картотеке дел, ЗАО «Белгородский цемент» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым. Предприятие попросило выделить долю в санатории «Орлёнок» и взыскать разницу между рыночной стоимостью доли, принадлежащей Белгородскому цемзаводу, и рыночной стоимостью выделяемого имущества в размере 32,9 млн рублей.
В сентябре 2022 году суд иск принял, возбудил производство по делу. Однако в начале июня текущего года Белгородский цемзавод от иска отказался.
В итоге суд прекратил производство по делу и постановил вернуть ЗАО «Белгородский цемент» из федерального бюджета 131 тысячу рублей госпошлины.
Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия определения, а также в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня принятия постановления судом апелляционной инстанции.
Справка. «Санаторий для детей и детей с родителями „‚Орлёнок‘“» работает в Евпатории (Республика Крым) с 1994 года. Руководитель — Дмитрий Татевосян. Учредителем является министерство здравоохранения Республики Крым.