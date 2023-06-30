Белгородский цемзавод отказался от иска к министерству в Крыму на 32,9 млн рублей

Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия определения, а также в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня принятия постановления судом апелляционной инстанции.