У белгородцев появились вопросы к идее мэрии увеличить число платных парковок

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В мэрии заявили, что на улицах Белгорода могут появиться новые платные парковочные места. Это улучшит и упростит жизнь проживающих в городе людей, отметил директор Белгородского парковочного пространства Сергей Мещеряков.
Об этой идее высказался активист Константин Кошкин: «Я — за платные парковки как инструмент администрирования. Но я против использования этого инструмента „ковровым методом“, без анализа оборачиваемости, вида использования и без предоставления внятного правового механизма использования».
Также активист привёл примеры использования жителями парковок в городе. Все фото были сделаны в семь часов утра.
Первый тип: парковка используется жителями для стоянки, скорее всего, из-за недостатка парковок во дворах, отмечает Кошкин. Платное время заканчивается в восемь вечера: «А если жители работают до пяти или в ночную смену, а днём — дома, спят. Почему она должна стать для них платной? Есть инструмент „резидент“. Но как он работает? Например, семья живёт в одной квартире, но жена зарегистрирована в другой. В таком случае ей парковка резидента не положена. Почему? А если в семье две машины или квартира зарегистрирована на брата/тёщу/собаку?»
Второй тип парковок: когда она используется в формате «приехал-уехал». Её нужно делать платной и администрировать, отметил активист.
Кошкин задал вопрос: проводился ли такой анализ по возможным новым парковкам в Белгороде, где его посмотреть, а если же не проводился, то почему такие решения принимаются без анализа?
Допустим, в центре они должны быть платными. Например, на ул. Чумичова, где банк, на проспекте Славы, где МФЦ, банки и т. д. Возле больницы на ул. Некрасова тоже должны быть платными. Но с оговоркой, потому как многие приезжают из области. Тут нужен более тонкий инструмент регулирования. Допустим, если человек приехал из области на весь день, то ему скидка или бесплатно. А если стал городской постоять на целый день — извольте платить. Валентин Демидов (мэр Белгорода), прорабатываются ли такие инструменты? Если да, то в какие сроки, если нет, то почему?
Константин Кошкин