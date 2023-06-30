У белгородцев появились вопросы к идее мэрии увеличить число платных парковок

Первый тип: парковка используется жителями для стоянки, скорее всего, из-за недостатка парковок во дворах, отмечает Кошкин. Платное время заканчивается в восемь вечера: «А если жители работают до пяти или в ночную смену, а днём — дома, спят. Почему она должна стать для них платной? Есть инструмент „резидент“. Но как он работает? Например, семья живёт в одной квартире, но жена зарегистрирована в другой. В таком случае ей парковка резидента не положена. Почему? А если в семье две машины или квартира зарегистрирована на брата/тёщу/собаку?»