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Белгородские работодатели задолжали более 8,5 млн рублей своим сотрудникам

30 июня 2023, 13:54
Фото: 1MI
В списке должников оказались центр кино «Победа», Белгородский НПЗ, «Белгородхлебопродукт». Задолженность уже погасили, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Белгородской области удалось погасить задолженность по зарплатам в сумме более 8,5 млн рублей. В списке должников были в том числе:

  • ООО «Центр Кино „Победа“»,
  • ООО «Технолайн-ЛКМ»,
  • ООО «Ремспецмост»,
  • ООО «Управляющая компания по жилью №7»,
  • ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод»,
  • ООО «Белгородхлебопродукт».

О погашении задолженности заявили во время заседания межведомственной рабочей группы в региональной прокуратуре. Помимо этого, участники встречи рассмотрели вопросы ликвидации задолженности по зарплатам перед работниками пяти организаций.

Напомним, что о задолженности перед работниками центра кино «Победа» стало известно в декабре. В прокуратуре тогда сообщили, что сотрудники не получали зарплату три месяца, а общая сумма долга превысила 1,5 млн рублей.

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#Инна Рогова#Задолженность#Зарплата#Должники#Прокуратура#Экономика#Белгородская область
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