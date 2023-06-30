Белгородские работодатели задолжали более 8,5 млн рублей своим сотрудникам

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В Белгородской области удалось погасить задолженность по зарплатам в сумме более 8,5 млн рублей. В списке должников были в том числе:
О погашении задолженности заявили во время заседания межведомственной рабочей группы в региональной прокуратуре. Помимо этого, участники встречи рассмотрели вопросы ликвидации задолженности по зарплатам перед работниками пяти организаций.
Напомним, что о задолженности перед работниками центра кино «Победа» стало известно в декабре. В прокуратуре тогда сообщили, что сотрудники не получали зарплату три месяца, а общая сумма долга превысила 1,5 млн рублей.