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Published Сегодня, 06:21

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В Шебекино вернулось более 10% жителей

29 июня 2023, 06:21
Фото: Bel.ru
О восстановлении жизни в городе рассказал во время утреннего обращения губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в настоящий момент уже достаточно большое количество шебекинцев вернулись в свои дома и квартиры. В город переехало более 10% от общей численности жителей.

Если ситуация продолжит оставаться такой же, как сейчас (я говорю об оперативной обстановке, об обстрелах), то начиная с понедельника будем предлагать жителям, у которых квартиры и дома не разрушены, потихонечку возвращаться в свои жилые помещения.
Вячеслав Гладков

Также губернатор отметил, что до 1 августа в городе планируют закрыть тепловые контуры — крыши и окна.

В Шебекино возобновили работу продуктовые магазины и аптеки
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#Шебекинцы#Приграничье#Восстановление#Город#Шебекино#Вячеслав Гладков#Возвращение#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Алина Харина
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