В Шебекино вернулось более 10% жителей

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
По словам главы региона, в настоящий момент уже достаточно большое количество шебекинцев вернулись в свои дома и квартиры. В город переехало более 10% от общей численности жителей.
Если ситуация продолжит оставаться такой же, как сейчас (я говорю об оперативной обстановке, об обстрелах), то начиная с понедельника будем предлагать жителям, у которых квартиры и дома не разрушены, потихонечку возвращаться в свои жилые помещения.
Вячеслав Гладков
Также губернатор отметил, что до 1 августа в городе планируют закрыть тепловые контуры — крыши и окна.