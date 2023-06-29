В регионе России впервые ввели штрафы за плевки

Ранее штрафы за плевки в общественных местах действовали только в Казахстане и Сингапуре. В Казахстане штраф за это нарушение составляет 2,9 тыс. рублей, а Сингапуре — от 63 тыс. до 315 тыс. рублей или исправительные работы.