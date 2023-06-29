В регионе России впервые ввели штрафы за плевки

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В Ярославской области впервые в России ввели штрафы за плевание в общественных местах, отметили «Новые известия». Механизм отслеживания плевков пока не создали. Разработкой займётся рабочая группа.
Как уточняет РБК, за первое нарушение придётся заплатить 1,5 тыс. рублей, в случае повторного нарушения штраф составит 3 тыс. рублей.
Ранее штрафы за плевки в общественных местах действовали только в Казахстане и Сингапуре. В Казахстане штраф за это нарушение составляет 2,9 тыс. рублей, а Сингапуре — от 63 тыс. до 315 тыс. рублей или исправительные работы.