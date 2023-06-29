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В регионе России впервые ввели штрафы за плевки

29 июня 2023, 08:29
Фото: 1MI
Административные штрафы за плевание в общественных местах первыми ввели власти Ярославской области, сообщают «Новые известия».

В Ярославской области впервые в России ввели штрафы за плевание в общественных местах, отметили «Новые известия». Механизм отслеживания плевков пока не создали. Разработкой займётся рабочая группа.

Как уточняет РБК, за первое нарушение придётся заплатить 1,5 тыс. рублей, в случае повторного нарушения штраф составит 3 тыс. рублей.

Ранее штрафы за плевки в общественных местах действовали только в Казахстане и Сингапуре. В Казахстане штраф за это нарушение составляет 2,9 тыс. рублей, а Сингапуре — от 63 тыс. до 315 тыс. рублей или исправительные работы.

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#Алина Харина#Штрафы#Власти#Нарушения#Ярославская область#Плевки#Плевание#Нарочно не придумаешь
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