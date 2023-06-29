В Модульбанке появился автоматизированный сервис для продавцов маркетплейсов

Согласно комментарию директора Модульбанка по маркетплейсам Ирины Максюты, сейчас финорганизация наладила сотрудничество уже с четырьмя странами. У китайских поставщиков и производителей зачастую приобретают партии одежды, техники, товаров для дома. В Киргизии и Узбекистане производится много одежды на продажу, включая и пошив под запрос. Турция может похвастаться обширными поставками в РФ одежды, тканей, текстиля. Закупки в Турции обходятся немного дороже по сравнению с другими странами. Товар отправляется заказчику морским или железнодорожным путем, по воздуху или с помощью грузовых автомобилей. По логистике можно подобрать наиболее быстрый и выгодный вариант в зависимости от региона получения товара.