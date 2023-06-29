В Модульбанке появился автоматизированный сервис для продавцов маркетплейсов

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:41
Представители банка подчеркнули, что сотрудничество осуществляется исключительно с надежными поставщиками, количество которых уже превысило тысячу. При этом доставка товара из-за рубежа возможна даже в течение трех дней с момента оформления заказа, пишет newsnn.ru.
Сервис подберет для клиента банка подходящего производителя или поставщика в автоматическом режиме. Так, подбор товара может вестись по фото, кроме того, менеджер имеет возможность отправить клиенту из России образец товара до момента его выкупа. Кроме того, предлагаются опции проверки брака, демонстрации продукции посредством фото и видео.
Согласно комментарию директора Модульбанка по маркетплейсам Ирины Максюты, сейчас финорганизация наладила сотрудничество уже с четырьмя странами. У китайских поставщиков и производителей зачастую приобретают партии одежды, техники, товаров для дома. В Киргизии и Узбекистане производится много одежды на продажу, включая и пошив под запрос. Турция может похвастаться обширными поставками в РФ одежды, тканей, текстиля. Закупки в Турции обходятся немного дороже по сравнению с другими странами. Товар отправляется заказчику морским или железнодорожным путем, по воздуху или с помощью грузовых автомобилей. По логистике можно подобрать наиболее быстрый и выгодный вариант в зависимости от региона получения товара.
Примечательно, что чаще всего в 2022 году клиенты отечественных маркетплейсов покупали одежду, обувь, аксессуары, продукты, детские товары, средства для уборки, товары для дома и дачи, игрушки, бытовую технику и электронику.
На маркетплейсе Wildberries уже было сделано более 1,9 миллиарда заказов на 1,699 триллиона рублей суммарно. Как пишет retail.ru, число заказов на Ozon побило отметку в 465 миллионов, при этом общая сумма покупок составила 832 миллиарда рублей.
По информации ТАСС, оборот онлайн-ретейлера Wildberries в течение 12 месяцев прошлого года вырос на 98% по сравнению с итогами продаж 2021 года.