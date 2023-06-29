В Ладушках не всё ладушки: в ИЖС для многодетных в Старом Осколе нет дорог

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Нина с семьёй получили участок в ИЖС Ладушки в 2013 году, в 2019-м дом был сдан в эксплуатацию. К этому году в ИЖС рабочие протянули только газ. Несколько месяцев назад Нина уже рассказывала Бел.Ру, что в микрорайоне люди живут без дорог, водоотведения и коммуникаций. Ситуация в районе до сих пор не изменилась — сегодня женщина пыталась выехать на работу, но её машина застряла в грязи, на месте которой должна была быть дорога.
Я сегодня по самые плечи въехала. На работу опаздывала. Это после дождя. Мы ни в одну сторону не можем выехать. Меня сегодня так закрутило. Я думала, что уже не выеду, на обочину выкрутила, машина закипела, думала, всё.
Нина
После прошлой публикации Бел.Ру об ИЖС, рассказала Нина, ситуацией заинтересовалась прокуратура. После обращения ведомства УКС наладил освещение. 25 мая в ИЖС с собственниками участков встретились представители администрации. По итогам встречи прислали косильщика, который покосил заросшие участки дороги.
Прислали дедушку на тракторе, ездил. А где косить? Там же план нужен, чтобы выставить дороги. Как люди выездили, там и «дороги». Некоторые улицы ездят по чужим участкам, потому что хоть как-то выезжать нужно. Что смог — покосил, чтобы хотя бы дороги расширить.
Нина
Также, по словам Нины, во время встречи собственникам сообщили, что воду с канализацией в этом году провести не получится, что будет в следующем году — неизвестно, денег нет.
По дороге, сказали, будет грейдер. «Мы оцепим, придем с картой, выровняем дороги». Сейчас уже конец июня. Сил нет сидеть без дорог, воды и коммуникаций.
Нина
Напомним, что ранее Бел.Ру в администрации Старооскольского округа рассказали, что строительство асфальтобетонного дорожного покрытия будет планироваться после прокладки сетей водоснабжения и водоотведения при подтверждении финансирования. Предварительно работы запланированы на 2025-26 гг. Также сообщалось, что сделана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.