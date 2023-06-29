В Ладушках не всё ладушки: в ИЖС для многодетных в Старом Осколе нет дорог

Нина с семьёй получили участок в ИЖС Ладушки в 2013 году, в 2019-м дом был сдан в эксплуатацию. К этому году в ИЖС рабочие протянули только газ. Несколько месяцев назад Нина уже рассказывала Бел.Ру, что в микрорайоне люди живут без дорог, водоотведения и коммуникаций. Ситуация в районе до сих пор не изменилась — сегодня женщина пыталась выехать на работу, но её машина застряла в грязи, на месте которой должна была быть дорога.