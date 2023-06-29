Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Изображение материала

В Белгородской области приступили к благоустройству «Малаховых родников»

29 июня 2023, 12:39
Фото: Правительство Белгородской области
Это несколько источников, которые берут своё начало в селе Новая Слободка. В текущем году рекреационная зона станет «рыбацким уголком», сообщили в региональном правительстве.

В белгородском селе Новая Слободка стартовали работы по благоустройству «Малаховых родников». Это несколько источников, которые берут своё начало в овраге в центре населённого пункта, а затем объединяют свои потоки воды в один ручей.

В текущем году рекреационная зона превратится в «рыбацкий уголок». Здесь появятся беседки, скамейки и мостики.

Как отметил глава Корочанского района Николай Нестеров, родники в Новой Слободке являются любимым местом отдыха жителей и гостей района.

Все, кто побывал здесь, получают исключительно положительные эмоции, у них остаются самые приятные воспоминания о проведённом времени. Теперь территория рекреационной зоны станет ещё красивее и комфортнее.
Николай Нестеров

В областном правительстве напомнили, что именно вокруг этих родников поселенцы начали возводить свои дома. Судя по рассказам местных жителей, «Малаховыми» они стали называться по фамилии многочисленной семьи Малаховых, которые жили над этими родниками.

В конце XX века в селе провели водопровод, а родники забросили. Но в начале 2000-х по инициативе главы администрации Владимира Блинова начались работы по облагораживанию территории. В 2009 году родники освятили.

На благоустройство белгородских общественных мест в 2024 году направят 519 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 186 тыс. белгородцев проголосовали в Сети за дизайн-проекты благоустройстваДраконы, лодки и активности: каким будет благоустройство набережной в БелгородеНа благоустройство центральной набережной в Белгороде потратят ещё 115 млн рублей
#Кристина Семенчук#Родники#Благоустройство#Новая Слободка#Населённый пункт#Город#Хорошие новости#Корочанский район
Подпишитесь
В Белгороде начали ремонтировать подземный переход «Родина»
Сегодня, 11:29
На снос двух домов в центре Белгорода потратят больше 10 млн рублей
Сегодня, 10:36
Очно, удалёнка? Белгородским родителям школьников предложили выбрать формат обучения
Сегодня, 09:04
Похищали ли топливо на подстанции скорой помощи? Жалоба белгородца и ответ властей
Сегодня, 06:58
Ни одна клумба не пострадала от обстрелов в Шебекино
Сегодня, 12:46
«Белый луг» на лоне природы: в Белгородском районе вырастет новый микрорайон
Сегодня, 13:23