В Белгородской области приступили к благоустройству «Малаховых родников»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В белгородском селе Новая Слободка стартовали работы по благоустройству «Малаховых родников». Это несколько источников, которые берут своё начало в овраге в центре населённого пункта, а затем объединяют свои потоки воды в один ручей.
В текущем году рекреационная зона превратится в «рыбацкий уголок». Здесь появятся беседки, скамейки и мостики.
Как отметил глава Корочанского района Николай Нестеров, родники в Новой Слободке являются любимым местом отдыха жителей и гостей района.
Все, кто побывал здесь, получают исключительно положительные эмоции, у них остаются самые приятные воспоминания о проведённом времени. Теперь территория рекреационной зоны станет ещё красивее и комфортнее.
Николай Нестеров
В областном правительстве напомнили, что именно вокруг этих родников поселенцы начали возводить свои дома. Судя по рассказам местных жителей, «Малаховыми» они стали называться по фамилии многочисленной семьи Малаховых, которые жили над этими родниками.
В конце XX века в селе провели водопровод, а родники забросили. Но в начале 2000-х по инициативе главы администрации Владимира Блинова начались работы по облагораживанию территории. В 2009 году родники освятили.