В Белгороде вырос ещё один норматив по жилью

Изменился не только этот норматив. Ранее стало известно, что выросла средняя стоимость «квадрата» — показатель для расчётов по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма. На третий квартал он составляет 101 738 рублей. Во втором квартале норматив был меньше 100 тыс. рублей.