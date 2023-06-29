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В Белгороде вырос ещё один норматив по жилью

29 июня 2023, 13:05
Фото: 1MI
Среднюю рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие определили в сумме более 103 тыс. рублей. Об этом говорится в соответствующем постановлении городской администрации.

В Белгороде утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на второе полугодие 2023 года. Сумма составила 103 961 рубль. Показатель необходим для обеспечения жильём отдельных категорий граждан.

Отметим, что в первом полугодии норматив составлял 100 369 рублей. В сравнении с прошлым отчётным периодом показатель снизился.

Изменился не только этот норматив. Ранее стало известно, что выросла средняя стоимость «квадрата» — показатель для расчётов по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилья по договорам соцнайма. На третий квартал он составляет 101 738 рублей. Во втором квартале норматив был меньше 100 тыс. рублей.

В Белгороде выросла средняя рыночная стоимость «квадрата» жилья
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