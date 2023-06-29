В Белгороде подешевели квартиры в новостройках

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По итогам апреля-июня квартиры в новостройках Белгорода подешевели на 3,2%. За первое полугодие цена снизилась на 0,4%.
Что касается стоимости квадратного метра в новостройке, во втором квартале она увеличилась на 0,3%, а по итогам полугодия — на 0,9%.
Средняя цена за «квадрат» в новом доме в Белгороде составила 113,9 тыс. рублей. Квартира в новостройке в среднем обойдётся в 6,3 млн рублей.
По мнению специалистов, темпы роста цен на новостройки замедлились в связи с отменой «околонулевой» ипотеки, которая разгоняла цены на рынке, а также с повышением процента по льготной ипотеке и с несоответствием доходов граждан существующему уровню стоимости жилья в строящихся домах. Так, с апреля по июнь средняя цена лота поднялась в 41 городе, упала в 29.
В соседнем Воронеже цены на новостройки выросли во втором квартале всего на 0,3%. Жильё обойдётся в 4,9 млн рублей. «Квадрат» подорожал до 96,8 тыс. рублей — на 1,9%. В Курске, напротив, цены на недвижимость снижались. Квартиры упали в цене на 3,2%, сейчас недвижимость можно приобрести за 4,3 млн рублей. Квадратный метр стал дешевле на 1,8% и теперь стоит 84,3 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в 34 крупных российских городах общая цена на жильё повысилась, а в 35 — снизилась. Такое снижение цен было обусловлено трендом на сокращение средней площади квартир в новостройках. Жильё в новостройках в Белгороде в апреле текущего года подешевело на 2,2%. Квартира в новом доме в среднем стоила 6,4 млн рублей. А цена за «квадрат» составляла 113,5 тыс. рублей.