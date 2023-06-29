В Белгороде подешевели квартиры в новостройках

В соседнем Воронеже цены на новостройки выросли во втором квартале всего на 0,3%. Жильё обойдётся в 4,9 млн рублей. «Квадрат» подорожал до 96,8 тыс. рублей — на 1,9%. В Курске, напротив, цены на недвижимость снижались. Квартиры упали в цене на 3,2%, сейчас недвижимость можно приобрести за 4,3 млн рублей. Квадратный метр стал дешевле на 1,8% и теперь стоит 84,3 тыс. рублей.